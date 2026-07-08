استقبال رئاسي منتظر لمنتخب مصر بعد مشوار المونديال

ينتظر منتخب مصر استقبالًا رئاسيًا عقب عودته من الولايات المتحدة، بعد انتهاء مشاركته التاريخية في كأس العالم 2026، وذلك تقديرًا للمستوى الذي قدمه الفريق خلال البطولة، بحسب ما كشفه خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي لاعبي منتخب الفراعنة بعد عودتهم من الولايات المتحدة، تقديرًا لما حققه الفريق خلال مشاركته في البطولة.

وجاء الإعلان بعد ساعات من الرسالة التي وجهها الرئيس السيسي إلى لاعبي المنتخب عقب نهاية مشوارهم في كأس العالم، إذ أشاد بالأداء الذي قدمه الفريق أمام الأرجنتين في دور الـ16، رغم الخسارة بنتيجة 3-2 بعد مباراة شهدت تقدم مصر بهدفين قبل أن يقلب حامل اللقب النتيجة في الدقائق الأخيرة.

وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكراً لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية"، مضيفًا: "نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى".

وحقق منتخب مصر أفضل مشاركة له في تاريخ كأس العالم، بعدما تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، ثم تأهل إلى دور الـ 16 وقدم مباراة قوية أمام منتخب الأرجنتين، قبل أن تنتهي رحلته في البطولة.

وافتتح ياسر إبراهيم التسجيل للفراعنة في الدقيقة 15، بينما أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء في الدقيقة 21، قبل أن يُلغى هدف لمصطفى "زيكو" في الشوط الثاني بعد مراجعة تقنية الفيديو، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تمريرة من هيثم حسن.

وقلص كريستيان روميرو الفارق للأرجنتين في الدقيقة 79، ثم سجل ميسي هدف التعادل في الدقيقة 83، قبل أن يخطف إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليقود منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي.