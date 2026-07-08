أول رد فعل من اتحاد الكرة المصري على قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيز، الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مطالبًا بالتحقيق في القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، إلى جانب استبعاد الحكم وطاقم تقنية الفيديو من إدارة بقية مباريات البطولة.

وأشاد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بأداء لاعبي المنتخب، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة تاريخية أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب، ووصفهم بالأبطال، كما اعتذر في الوقت نفسه إلى الشعب المصري وجماهير الكرة عن عدم الحفاظ على التقدم حتى نهاية اللقاء، وعدم تحقيق حلم بلوغ الدور التالي.

وأكد أبو ريدة تقديره للدعم الكبير الذي حظيت به بعثة المنتخب طوال مشوارها في البطولة، موجهًا الشكر إلى الجماهير المصرية والإعلام والمسؤولين والقيادة في مصر على المساندة المستمرة للفريق.

وطالب رئيس الاتحاد المصري، في الشكوى الموجهة إلى "فيفا"، بفتح تحقيق مع طاقم التحكيم بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو، بسبب ما اعتبره أخطاء تحكيمية مؤثرة، مشيرًا إلى أن الحكم تجاهل مراجعة عدد من اللقطات التي يرى الاتحاد أنها كانت تصب في مصلحة المنتخب المصري، بينها هدف صحيح وركلة جزاء.

ودعا أبو ريدة إلى استبعاد الحكم الفرنسي وطاقم التحكيم بالكامل من بقية مباريات كأس العالم، بعد التحقيق في الوقائع الواردة في الشكوى، معتبرًا أن القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة أسهمت في خسارة المنتخب المصري وخروجه من منافسات البطولة.