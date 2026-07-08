رئيس الفيفا يواسي كبرياء الفراعنة





خطف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الأنظار في مدرجات بطولة كأس العالم 2026 عندما التقطت الكاميرات لقطة استثنائية له وهو يمسك بالعلم المصري بحفاوة بالغة وسط تفاعل جماهيري كبير حوله، مما أثار موجة واسعة من ردود الأفعال المتباينة والتحليلات العميقة في كبريات الصحف الرياضية العالمية.

وعكست الصورة الأجواء الحماسية الفريدة التي فرضها حضور وتألق كرة القدم المصرية في المونديال الحالي، حيث تحول رئيس الفيفا من موقع المسؤول المحايد إلى متفاعل مباشر مع الشغف الجماهيري، وهو ما جعل منصات الإعلام الدولي تفرد مساحات واسعة لقراءة أبعاد هذا المشهد الذي يمزج بين الدبلوماسية الرياضية والإثارة الكروية.

وفي قراءتها للحدث، علقت صحيفة ذا غارديان البريطانية على اللقطة مشيرة إلى أن إنفانتينو بدا مستمتعاً للغاية بالشغف الكبير الذي يحيط بالمنتخب المصري وجماهيره في هذه النسخة المونديالية الاستثنائية، وذكرت الصحيفة في تقريرها أن "رئيس الاتحاد الدولي لم يجد مفراً من الاستجابة للحماس المصري الجارف بالمدرجات، ليؤكد المشهد أن الفراعنة باتوا رقماً صعباً ليس فقط على المستطيل الأخضر بعد عروضهم القوية، بل وفي أروقة صناعة القرار الرياضي التي انحنت لشغف جماهيرهم". واعتبرت الصحيفة أن الصورة تمثل توثيقاً لنجاح مصر في فرض هويتها الكروية بقوة على أجندة المونديال الحالي.

من جانبها، ركزت صحيفة تايمز أوف إينديا على الأبعاد الجدلية والاهتمام الجماهيري الواسع بالصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أفادت بأن لقطة إنفانتينو مع العلم المصري أشعلت النقاشات حول الحضور العربي والأفريقي القوي وتأثيره في صناعة الحدث، وكتبت الصحيفة: "إن تفاعل رئيس الفيفا الصريح والتقاط الصور معه وهو يرفع العلم المصري يعكس بوضوح الكيفية التي نجحت بها المفاجآت والعروض المصرية في لفت انتباه قمة الهرم الإداري للعبة، مما يضفي طابعاً من الاعتراف الدولي بالطفرة الهائلة التي يشهدها الفريق".

أما شبكة سكاي سبورتس العالمية فقد تناولت المشهد من زاوية تسويقية وجماهيرية، مؤكدة أن بطولة كأس العالم 2026 باتت تتغذى على مثل هذه اللقطات العفوية التي تزيد من القيمة الإعلانية والجماهيرية للمباريات، وجاء في مقتطفات تحليلها الرياضي أن "ظهور جياني إنفانتينو ممسكاً بالعلم المصري يثبت أن الحضور الجماهيري للفراعنة يمثل القوة الضاربة في المدرجات الآن، وأن الفيفا يدرك تماماً قيمة هذا الصخب الكروي الذي يعيد صياغة الإثارة في البطولة ويمنحها زخماً إضافياً يتجاوز حدود الحسابات الفنية التقليدية".

وفي السياق ذاته، أفردت صحيفة ليكيب الفرنسية قراءة خاصة للمشهد، واصفة اللقطة بأنها بمثابة تحية غير رسمية من رئيس الكيان الحاكم لكرة القدم العالمية للكرة المصرية التي أحدثت هزات تكتيكية في البطولة، حيث أوردت الصحيفة الفرنسية: "لم يكن إمساك إنفانتينو بالعلم المصري مجرد مجاملة عابرة لجمهور عريض، بل هو اعتراف ضمني بالزلزال الذي أحدثه الفراعنة في البطولة وقلبهم للحسابات وموازين القوى أمام منتخبات كبرى، مما جعل الجميع، حتى في مقصورة الفيفا الرئيسية، يتفاعلون مع الرمزية المصرية".