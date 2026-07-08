3 قرارات تحكيمية أشعلت غضب المصريين بعد توديع المونديال

أشعلت ثلاث لقطات تحكيمية خلال مباراة مصر والأرجنتين الاعتراضات بعد خروج المنتخب المصري من دور الـ 16 لكأس العالم 2026، عقب خسارته بنتيجة 3-2 رغم تقدمه بهدفين دون رد حتى الدقيقة 79، وسط انتقادات لقرارات حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو.

وأثر عدد من القرارات التحكيمية في مجريات اللقاء، وأسهم في تغيير مساره قبل تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي.

تمثل القرار الأول في إلغاء هدف سجله مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» خلال الشوط الثاني، بعدما احتسب الحكم مخالفة ضد مروان عطية، خاصة أن الهدف كان سيمنح منتخب مصر أفضلية كبيرة ويقربه من حسم المباراة.

وجاء القرار الثاني قبل الهدف الثالث للأرجنتين، إذ لم يعد الحكم إلى تقنية الفيديو لمراجعة لقطة سبقت الهدف، رغم وجود مطالبتين بركلتي جزاء لصالح المنتخب المصري، إحداهما لمحمد صلاح، بينما تم إلغاء هدف زيكو في وقت سابق بسبب مخالفة مشابهة ضد مروان عطية.

ولفت التقرير إلى أن التشابه بين اللقطتين زاد من حجم الاعتراضات، بعدما احتُسبت المخالفة ضد مصر في إحدى الحالتين، في حين لم تُراجع الحالة التي سبقت هدف الأرجنتين الثالث.

وتمثل القرار الثالث في عدم إشهار البطاقة الحمراء في وجه المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا، بعدما وجه ضربة إلى إمام عاشور بعيدًا عن الكرة، في لقطة كانت تستوجب الطرد بسبب السلوك غير الرياضي، ولم تعرض الإعادة التلفزيونية لهذه الواقعة خلال البث المباشر.

وكان لهذه القرارات تأثير مباشر في تغيير مجريات المباراة، بعدما نجح المنتخب الأرجنتيني في استغلال الكرات الثابتة وتحركات لاعبيه لقلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما أنهى المنتخب المصري مشاركته التاريخية في البطولة.