تجارة خالية من النزاهة.. صحفي إسباني يهاجم التحكيم بعد خروج مصر من المونديال

هاجم الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين، عقب خروج المنتخب المصري من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن إحدى القرارات التحكيمية كان لها تأثير مباشر في تغيير مسار اللقاء الذي انتهى بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2.

رونسيرو، المعروف أيضًا بتشجيعه لريال مدريد، نشر تعليقًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عقب المباراة، انتقد فيه قرار الحكم باحتساب مخالفة لصالح المهاجم لاوتارو مارتينيز، والتي سبقت عودة المنتخب الأرجنتيني في النتيجة، مؤكدًا أن اللعبة لم تكن تستوجب احتساب أي خطأ ضد مدافعي منتخب مصر.

وقال رونسيرو: "لاوتارو مارتينيز ألقى بنفسه على الأرض، والحكم احتسب خطأ، وليس هذا فحسب، بل أشهر بطاقة صفراء أيضًا"، مضيفًا أن نسخة أخرى من كأس العالم تشوهت بسبب مثل هذه القرارات.

وأبدى الصحفي الإسباني تضامنه مع المنتخب المصري، مشيدًا بما قدمه خلال البطولة، ومؤكدًا أن منتخبًا بحجم مصر لا يستحق أن يخرج بهذه الطريقة، معتبرًا أن ما حدث لا يعكس روح كرة القدم.

وأضاف رونسيرو أن ما شاهده في المباراة "ليس كرة قدم حقيقية، بل تجارة بحتة خالية من المشاعر والنزاهة"، موجهًا رسالة دعم إلى الجماهير المصرية بعد نهاية مشوار المنتخب في البطولة.

وشهدت المباراة حديثًا حول عدد من الحالات التحكيمية، خاصة اللقطة التي سبقت عودة الأرجنتين، قبل أن ينجح حامل اللقب في استغلال الكرات الثابتة وتحركات ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز لقلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2، والتأهل إلى الدور ربع النهائي.