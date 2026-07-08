حسام حسن: سأقاطع المونديال احتجاجاً.. وميسي مستمر من أجل التسويق

أدلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري بتصريحات قوية مثيرة على الهواء مباشرة مع القنوات التليفزيونية عقب انتهاء مباراة المنتخب المصري مع الأرجنتين في الدور الـ 16 من مونديال 2026؛ حيث اتهم المنظمون بأنهم يريدون استمرار الأرجنتين وميسي في المونديال من أجل التسويق.



وتحدث حسام حسن وهو في حالة من الغضب الشديد من تلك الطريقة التي خسر بها فريقه، وقال: الخسارة جاءت بفعل فاعل، هم يريدون استمرار الأرجنتين وميسي في كأس العالم من أجل التسويق، إذا كانوا يريدون فوز الأرجنتين لماذا يدعون المنتخبات الأخرى للمشاركة في البطولة؟



وواصل بحدة: المباراة مدبّرة بوضوح، والعالم أجمع شاهد على ذلك، كنا أفضل من الأرجنتين وكرة القدم غير عادلة، وكانت لنا ركلة جزاء واضحة ولم يحتسبها الحكم، كما تم إلغاء الهدف الذي سجله زيكو مع بداية الشوط الثاني وكان صحيحاً.



وأستمر في تصريحاته القوية قائلاَ: سأقاطع مشاهدة المباريات المتبقية من البطولة كنوع من الاحتجاج، قولت للاعبين أنني أشكرهم وأنهم يستطيعون مواجهة أكبر منتخبات العالم بشرط تأمين العدالة، «الفيفا» يرفع شعار اللعب النظيف ولا نرى ذلك في الملعب.