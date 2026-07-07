الفراعنة يسقطون أسهم الأرجنتين المونديالية





شهدت خارطة الترشيحات الخاصة ببطولة كأس العالم 2026 تحولات دراماتيكية مفاجئة عقب المواجهة النارية التي جمعت بين منتخبي مصر والأرجنتين، حيث أسفر الأداء القوي والمباغت للمنتخب المصري عن خلط أوراق الحسابات لدى خبراء ومراكز الإحصاء الرياضي العالمي.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تراجعت حظوظ المنتخب الأرجنتيني بشكل ملحوظ في سباق المنافسة على اللقب، وهبطت نسبة ترشيحه إلى 13% ليحتل المركز الرابع، بعد أن كان مستقراً في المركز الثاني بنسبة تبلغ 20% خلف المتصدر المنتخب الفرنسي الذي حافظ على الصدارة بنسبة 33%.

ويعود هذا التراجع المباشر إلى العرض الكروي الصلب الذي قدمه الفراعنة، والذي كشف عن ثغرات واضحة في الخطوط الدفاعية لحامل اللقب، مما أضعف ثقة المحللين في قدرة التانغو على الحفاظ على تاجه العالمي.

وفي المقابل، استغلت قوى كروية أخرى هذا التعثر الأرجنتيني، حيث قفز المنتخب الإسباني إلى المركز الثاني مكرر (أو المركز الثاني الفعلي في القائمة الحالية) بنسبة بلغت 20%، مستفيداً من استقراره الفني وتراجع منافسيه المباشرين، يليه المنتخب الإنجليزي في المركز الثالث بنسبة 17%.

وجاءت بقية المراكز لتؤكد اشتعال المنافسة بدخول قوى صاعدة وأخرى تبحث عن مفاجآت، حيث احتلت النرويج المركز الخامس بنسبة 6%، تلتها كولومبيا بنسبة 4%، ثم بلجيكا والمغرب بالتساوي بنسبة 3% لكل منهما، في حين تذيلت سويسرا القائمة بنسبة 1%.

وتؤكد هذه التحديثات السريعة أن المونديال الحالي لا يعترف بالتوقعات المسبقة، وأن الأداء على أرضية الميدان، خاصة من المنتخبات الطموحة مثل المنتخب المصري، بات الصخرة التي تتحطم عليها طموحات العمالقة.