تحليل| تفوق تكتيكي لمصر وحسم أرجنتيني بالخبرة

حسمت خبرة بطل العالم مواجهة أتلانتا الدراماتيكية، بعدما قلب منتخب الأرجنتين تأخره بهدفين إلى فوز مثير بنتيجة 3-2 أمام نظيره المصري في ثمن نهائي المونديال، بعد ملحمة كروية قدم فيها الفراعنة أداءً بطولياً أبهر العالم، وأحرج رفاق ميسي، قبل أن تصنع جزيئات الدقائق الأخيرة فارق الخبرة..



وبقراءة فنية لتفاصيل هذه المواجهة التاريخية نجد أن المنتخب المصري أظهر شجاعة لافتة و تفوق معظم فترات المباراة تكتيكياً وبدنياً وفنيا على أبطال العالم، بفضل رسم فني متوازن اعتمد على الانضباط والارتداد السريع والتحول الهجومي الخاطف، وظهر الحارس مصطفى شوبير كبطل فوق العادة وكان مصدر الثقة لزملائه، إذ منحت تصدياته الإعجازية وعزلته للخطورة الأرجنتينية وعلى رأسها إبعاد ركلة جزاء من أمام الأسطورة ميسي دفعة معنوية هائلة لبقية الخطوط، مما ساعد المنظومة الدفاعية على الحفاظ على تركيزها العالي وإجادة التغطية العكسية، لتغلق كافة المنافذ المؤدية إلى المرمى بثبات واستبسال كبيرين.



وفي المنتصف، نجح لاعبو الوسط في القيام بدور رمانة الميزان من خلال الربط المحكم بين الدفاع والهجوم وتشكيل حائط صد أول أجهض مناورات التانغو، و هذا التوازن سمح للمثلث الهجومي بالتحرك بحرية، حيث منح وجود القائد محمد صلاح، ثقلاً معنوياً وفنياً كبيراً من خلال سحب المدافعين، مما أتاح الفرصة لهيثم حسن لشن غارات سريعة ومقلقة على الأطراف، بينما تُرجمت هذه الأفضلية عبر تحركات مصطفى زيكو الذكية في عمق الدفاع، والذي نجح في هز الشباك مرتين، أُلغي أولهما واعتُمد الثاني ليؤكد التفوق المصري الكامل حتى قبل عشر دقائق من نهاية المباراة..



وزاء هذا التفوق المصري، استشعر الجهاز الفني للأرجنتين الخطر، فتدخل بعدة تغييرات تكتيكية وضخ دماء جديدة لزيادة الكثافة الهجومية وتوسيع عرض الملعب، ليضغط منتخب التانغو و يجبر المنتخب المصري على التراجع النسبي لثلث ملعبه لحماية التقدم، لتظهر خطورة الأرجنتين الكبيرة من خلال الكرات الثابتة وتسديدات ميسي المباشرة من المخالفات حول منطقة الجزاء، والتي شكلت ضغطاً ذهبياً أدى في النهاية إلى فتح ثغرات في الحصون الدفاعية للفراعنة



وفي الدقائق الأخيرة من الملحمة، بدأت آثار المجهود البدني الخارق تظهر على لاعبي مصر، مما أدى إلى فقدان تدريجي للتركيز، خصوصاً في الخط الخلفي والتمركز الدفاعي. واستغلت خبرة أبطال العالم العريضة هذه الهفوات البسيطة الناتجة عن الإرهاق، لينجح رفقاء ميسي، في اختراق العمق وتعديل النتيجة، قبل أن يخطفوا هدف الفوز القاتل الذي أنهى مباراة تاريخية لمنتخب مصر ستبقى محفورة في الأذهان كواحدة من أقوى الملاحم الكروية التي أحرجت بطل العالم.