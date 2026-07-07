محمد بن راشد لمنتخب مصر: نفخر بروحكم المصرية.. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» عن فخره بالمنتخب المصري الذي قاتل اليوم أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة.

وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: شهدنا اليوم مباراة مصرية عربية بطولية.. قاتل فيها فراعنة مصر أمام بطل العالم حتى آخر دقيقة.. نفخر بروحهم المصرية.. ونشكرهم ويشكرهم العالم على المباراة الممتعة الرائعة.. هاردلك.. وستعودون أبطالاً لوطنكم العربي.. وستبقون أبطالاً في عيون كل العرب.