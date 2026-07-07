مصطفى شوبير يدخل تاريخ المونديال برقم استثنائي

واصل حارس مرمى منتخب مصر، مصطفى شوبير، كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس حارس مرمى فقط ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال الوقتين الأصلي أو الإضافي في نسخة واحدة من البطولة، لينضم إلى قائمة نخبة من أعظم حراس المرمى في تاريخ المونديال.



وجاء الإنجاز بعد تصديه أولاً لركلة جزاء نفذها المهاجم الإيراني، مهدي طارمي، في دور المجموعات، قبل أن يخطف الأضواء مجدداً بتصديه لركلة جزاء نفذها قائد الأرجنتين، ليونيل ميسي، خلال مواجهة دور الـ16، في لقطة أصبحت من أبرز مشاهد البطولة.



ولم يقتصر تألق شوبير على أرض الملعب، بل انعكس أيضاً في تقييمات أبرز منصات الإحصائيات العالمية، حيث فرض نفسه بين أفضل حراس البطولة، ونال تقييماً بلغ 8.23 من 10 في الشوط الأول من مواجهة الأرجنتين، بعدما تصدى لركلة جزاء ليونيل ميسي، وأكثر من فرصة خطيرة للمنتخب الأرجنتيني.