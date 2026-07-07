«ريمونتادا» الأرجنتين تنهي مغامرة مصر التاريخية في المونديال



حسم منتخب الأرجنتين تأهله إلى الدور ربع النهائي من مونديال كأس العالم، إثر فوزه الصعب والثمين على نظيره المصري بنتيجة 3-2 مساء اليوم الثلاثاء على ملعب أتلانتا، بعد مباراة مجنونة قلبت فيها خبرة الأسطورة ميسي ورفاقه الطاولة في الدقائق الأخيرة، وجاء عبور «التانغو» بعد ريمونتادا مثيرة أمام منتخب مصري مكافح قدم أداءً بطولياً أبهر العالم وكان قريباً من مفاجأة تاريخية بتقدمه بهدفي ياسر إبراهيم «ق 15» ومصطفى زيكو «ق 67»، قبل أن تتدخل الخبرة الأرجنتينية وتسجل ثلاثة أهداف متتالية عبر كريستيان روميرو «ق 79»، وميسي «ق 83»، وإنزو فرنانديز «ق 90+3»



وبدأ المنتخب المصري اللقاء بثقة كاملة وتركيز شديد، حيث فرض أسلوبه وتبادل الاستحواذ والنزعة الهجومية مع نظيره الأرجنتيني، بل وتفوق عليه في عدد المحاولات، وضاعت له أكثر من فرصة بالتزامن مع ضياع فرصتين لرفقاء ميسي، قبل أن يترجم «الفراعنة» جهودهم المتميزة بهدف التقدم، بعدما ارتقى ياسر إبراهيم لعرضية مروان عطية المتقنة من الجبهة اليسرى، ليحولها برأسه داخل الشباك الأرجنتينية.



ولم تكد تمر 3 دقائق على فرحة رفقاء محمد صلاح، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين، انبرى لها الأسطورة ميسي، لكن الحارس مصطفى شوبير تعملق وتصدى لها ببسالة محافظاً على تقدم مصر. واستمر الضغط الأرجنتيني، وتواصل معه توهج شوبير الذي حرم ماك أليستر من هدف محقق من رأسية قريبة، كما تعاطف القائم معه في ركلة حرة مباشرة نفذها ميسي، قبل أن يعود «الأخطبوط» المصري لينقذ تسديدة صاروخية من ألفاريز. وبفضل جدار دفاعي صلب قاده رامي ربيعة ومن خلفه شوبير الحارس الأمين، أنهى الفراعنة الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف.



في الشوط الثاني أجرى حسام حسن، مدرب المنتخب المصري تبديلا بخروج امام عاشور للاصابة ودخول حمدي فتحي، واندفع لاعبو الأرجنتين للهجوم منذ البداية بحثا عن هدف التعادل، قابله دفاع مصري متميز وحارس يقظ، ثم سجل مصطفى زيكو هدفا الغاه الحكم بحجة وجود مخالفة مسابقة من مروان عطية.



وواصل المنتخب المصري القوي تألقه ومردوده الفني المتميز ومن هجمة مرتدة متقنة نجح مصطفى زيكو في تسجيل الهدف الثاني بعد مجهود فردي بدأه محمد صلاح الذي مرر الكرة لهيثم والذي راوغ بدوره وتوغل قبل ان يمرر كرة داخل المنطقة قابلها مصطفى زيكو المندفع من الخلف ليضيف الهدف الثاني.



وفي غفلة من الدفاع المصري قلص روميرو، الفارق بتسجيله هدفا للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 80 بعد عرضية ليونيل ميسي، وعاد قائد الأرجنتين نفسه ليسجل بنفسه هدف التعادل بتسديدة من مسافة قريبة ارتطمت بباطن العارضة وولجت المرمى، قبل أن يضيف إنزو فرنانديز هدفا ثالثا في الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدفين.