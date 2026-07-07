مرض مفاجئ يضرب معسكر النرويج



تلقى المنتخب النرويجي ضربة غير متوقعة قبل أيام قليلة من مواجهته المرتقبة أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما انتشرت أعراض مرضية بين عدد من لاعبي الفريق، وسط سباق مع الزمن لاستعادة جاهزيتهم قبل اللقاء الحاسم في ميامي.



ويستعد المنتخب الاسكندنافي لخوض واحدة من أهم مباريات تاريخه الحديث، بعدما فجر مفاجأة مدوية بإقصاء البرازيل من دور الـ16 بفضل ثنائية المهاجم المتألق إيرلينغ هالاند.

وبحسب تقارير صحفية نرويجية، يعاني عدد من لاعبي المنتخب من أعراض تشمل السعال وبحة الصوت، بينما أصيب بعضهم بالحمى، وهو ما أثار حالة من القلق داخل المعسكر قبل مواجهة إنجلترا.



وكان المهاجم يورغن ستراند لارسن، أول المتأثرين، إذ غاب عن التدريبات قبل المباراة الافتتاحية أمام العراق بسبب الحمى، قبل أن يبقى على مقاعد البدلاء دون مشاركة.

كما غاب المدافع ماركوس هولمغرين بيدرسن عن مواجهة البرازيل بسبب المرض، رغم تألقه سابقاً بتسجيل هدف في دور المجموعات.



واعترف المدير الفني ستاله سولباكن، بوجود حالات مرضية داخل الفريق، لكنه قلل من حجم الأزمة، مؤكداً أن الأعراض ليست خطيرة.

وقال المدرب النرويجي: «يورغن الوحيد الذي أصيب بالحمى، لكن هناك بعض حالات السعال وبحة الصوت هنا وهناك».



وأضاف أن كثرة السفر والتنقل بين المدن الأمريكية، إلى جانب التعرض المستمر لأنظمة تكييف الهواء، كانت من أبرز الأسباب التي ساهمت في انتشار هذه الأعراض بين أفراد البعثة.

وأوضح أن المنتخب تنقل بين بوسطن ونيوجيرسي ودالاس أكثر من مرة منذ بداية البطولة، وهو ما فرض مجهوداً بدنياً إضافياً على اللاعبين.



وكانت أثيرت تساؤلات في وسائل الإعلام النرويجية حول ما إذا كانت احتفالات اللاعبين عقب الفوز التاريخي على البرازيل قد ساهمت في انتشار المرض.

إلا أن سولباكن نفى ذلك، مؤكداً أن اللاعبين حصلوا فقط على بعض الوقت للاستمتاع بالإنجاز، دون تجاوزات أو سهر يؤثر على الاستعداد للمباراة المقبلة.



ووصل المنتخب النرويجي إلى مدينة ميامي، حيث يمتلك أياماً قليلة فقط لتجهيز اللاعبين المصابين قبل مواجهة إنجلترا.

ولا يزال عدد اللاعبين المتأثرين بالأعراض غير معروف بشكل دقيق، كما لم يكشف الجهاز الطبي عن مدى جاهزية كل لاعب، وهو ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة قبل إعلان القائمة الأساسية.

وفي المقابل، يدخل منتخب إنجلترا المباراة بعد فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2، لكن مدربه توماس توخيل يواجه بدوره بعض الغيابات.



وسيفتقد «الأسود الثلاثة» خدمات المدافع جاريل كوانساه بعد طرده في المباراة الماضية، بينما يخوض ريس جيمس سباقاً مع الزمن للتعافي من الإصابة واللحاق بمواجهة النرويج.

ورغم هذه التحديات، تبدو المواجهة مرشحة لتكون واحدة من أقوى مباريات ربع النهائي، إذ يسعى منتخب إنجلترا لمواصلة حلمه في استعادة لقب كأس العالم، بينما تأمل النرويج في مواصلة مغامرتها التاريخية بقيادة هدافها إيرلينغ هالاند.