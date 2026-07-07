العواصف الرعدية تهدد قمة إنجلترا والنرويج



يواجه منتخب إنجلترا تحدياً جديداً خارج المستطيل الأخضر قبل مباراته المرتقبة أمام النرويج في ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما حذرت توقعات الطقس من عواصف رعدية قوية قد تؤدي إلى تأجيل انطلاق المباراة المقررة في مدينة ميامي. وتشير التوقعات إلى احتمال استمرار العواصف الرعدية يوم المباراة المقررة فجر الأحد المقبل، ما يثير مخاوف من تكرار سيناريو التأجيل الذي رافق عدة مباريات في البطولة.



وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على إيقاف المباريات فور رصد صواعق برق ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نحو 13 كيلومتراً من الملعب، حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير. وفي حال تسجيل ضربة برق جديدة داخل هذه المنطقة، يتم تمديد فترة التوقف لمدة 30 دقيقة إضافية، ما قد يؤدي إلى تأخير طويل إذا استمرت العواصف.



وتوقعت وسائل إعلام محلية، بينها «إن بي سي ميامي»، استمرار نشاط العواصف الرعدية في توقيت المباراة، وهو ما يزيد احتمالات التأجيل. وليست هذه المرة الأولى التي تتأثر فيها مباريات المنتخب الإنجليزي بالأحوال الجوية خلال مونديال 2026.



ففي دور الـ16، تأجلت مواجهة إنجلترا أمام المكسيك لمدة ساعة كاملة بسبب العواصف الرعدية، قبل أن تنطلق المباراة في وقت متأخر أثر على الجماهير البريطانية التي تابعتها بعد منتصف الليل. كما شهدت المباراة الودية الأخيرة لـ«الأسود الثلاثة» قبل البطولة أمام كوستاريكا في مدينة أورلاندو تأجيلاً مماثلاً بسبب الأمطار الغزيرة والبرق.



ولم تقتصر التأجيلات على مباريات إنجلترا، إذ توقفت مواجهة فرنسا والعراق في دور المجموعات لأكثر من ساعتين، بينما تأجلت مباراة المكسيك والإكوادور أيضاً لمدة ساعة بسبب الظروف الجوية.



وتشهد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الدول المستضيفة للبطولة، موجات متقلبة من الطقس، تجمع بين درجات حرارة مرتفعة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية متكررة، وهو ما تسبب في إرباك جدول عدد من المباريات منذ انطلاق كأس العالم.



ورغم المخاوف المرتبطة بالطقس، تترقب الجماهير واحدة من أقوى مباريات ربع النهائي، حيث يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره النرويجي بقيادة المهاجم المتألق إيرلينغ هالاند، الذي قاد منتخب بلاده لإقصاء البرازيل بهدفين تاريخيين.

وفي المقابل، يدخل منتخب إنجلترا المباراة بثقة كبيرة بعدما حافظ على سجله خالياً من الهزائم في البطولة، وتجاوز عقبات صعبة في الأدوار السابقة، مع استمرار تألق نجومه، وعلى رأسهم.