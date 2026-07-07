صلاح وميسي.. مواجهة بين رمزين وطنيين تتجاوز كرة القدم

لن تكون مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مجرد صراع على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بل ستكون أيضاً لقاءً استثنائياً بين اثنين من أعظم نجوم اللعبة في العصر الحديث، محمد صلاح وليونيل ميسي.

ويدخل المنتخبان المواجهة المرتقبة في أتلانتا وسط أنظار العالم، مساء اليوم، حيث يحمل كل من القائدين قصة مختلفة في المونديال، لكنهما يشتركان في مكانة استثنائية داخل بلديهما، بعدما تحولا إلى رمزين يتجاوز تأثيرهما حدود المستطيل الأخضر.

ويخوض ليونيل ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، ما يرجح أن يكون آخر ظهور له في كأس العالم، بعدما سبق له التلميح إلى أن نسخة 2026، ستكون المحطة الختامية لمسيرته المونديالية.

وبعد قيادته الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، يدخل «البرغوث» البطولة الحالية حاملاً سجلاً تاريخياً استثنائياً، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات كأس العالم، كما يواصل تحطيم الأرقام القياسية، ويعد أحد أبرز هدافي النسخة الحالية.

وبالنسبة للجماهير الأرجنتينية، لا تمثل كل مباراة خطوة جديدة نحو الدفاع عن اللقب فقط، بل أيضاً فرصة أخيرة للاستمتاع بلاعب نجح في ترسيخ مكانته بين أعظم أساطير الكرة الأرجنتينية إلى جانب دييغو مارادونا.

ورغم اعتماد المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الماضية على قوة المجموعة، عاد ميسي ليكون المحور الرئيسي للهجوم في هذه النسخة، بعدما لعب دوراً حاسماً في معظم أهداف الفريق.

على الجانب الآخر يواصل محمد صلاح كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، وبعد سنوات من المحاولات، نجح قائد «الفراعنة» في قيادة منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما تخطى المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح في دور الـ32، وسجل بنفسه ركلة الجزاء الحاسمة بأسلوب «بانينكا».

ورغم أن صلاح لمح إلى رغبته في الاستمرار حتى كأس العالم 2030، فإن مواجهة الأرجنتين قد تصبح إحدى أهم محطات مسيرته الدولية، في حال نجح في قيادة مصر إلى إنجاز غير مسبوق.

ولا تقتصر قيمة محمد صلاح بالنسبة للمصريين على ما يقدمه داخل الملعب، بل أصبح نموذجاً للإصرار والنجاح، بعدما انطلق من قرية نجريج حتى وصل إلى قمة كرة القدم العالمية.

ويحظى قائد المنتخب المصري بمكانة استثنائية لدى الجماهير، التي ترى فيه رمزاً للأمل والعمل والاجتهاد، إلى جانب حفاظه على تواضعه وارتباطه بوطنه رغم النجاحات الكبيرة التي حققها.

وعززت قيادته للمنتخب في هذه البطولة تلك المكانة، بعدما لعب دوراً محورياً في الوصول إلى الدور الإقصائي للمرة الأولى، مانحاً الجماهير المصرية واحدة من أجمل لحظاتها الكروية.

وبعيداً عن الأرقام والإحصائيات، تحمل المباراة طابعاً خاصاً، لأنها تجمع بين قائدين ترك كل منهما بصمة لا تنسى في تاريخ بلاده، فميسي يبحث عن خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب كأس العالم وإنهاء مسيرته الدولية بأفضل صورة ممكنة، بينما يسعى صلاح إلى كتابة الفصل الأكبر في تاريخ الكرة المصرية بقيادة «الفراعنة» إلى ربع النهائي للمرة الأولى.

ولهذا فإن مواجهة مصر والأرجنتين لن تكون مجرد مباراة إقصائية، بل موعداً يجمع بين أسطورتين صنعتا تاريخاً مختلفاً، وكل منهما يسعى إلى إضافة فصل جديد إلى إرثه الكروي في واحدة من أكثر مباريات مونديال 2026 ترقباً.