المنتخب المصري لن يخسر الليلة أمام الأرجنتين

حظي المنتخب المصري باحترام وإشادة واسعة من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، بعد المستويات المميزة التي قدمها في النسخة الحالية من كأس العالم 2026 بقيادة نجمه محمد صلاح، مؤكداً أنه أحد أبرز مفاجآت البطولة، من خلال نجاحه في تجاوز دور المجموعات دون أي خسارة، قبل أن يواصل مشواره بالفوز على أستراليا في دور الـ 32، ضارباً موعداً مع المنتخب الأرجنتيني في ثمن النهائي مساء اليوم.



وقياساً بالإنجاز الذي حققه المنتخب المصري في مبارياته السابقة التي أثبت فيها قوته وقدرته على منافسة كبار المنتخبات، وفرض نفسه بين أفضل منتخبات البطولة بفضل الروح القتالية العالية، والانضباط التكتيكي، والتألق اللافت لنجومه فإنه لن يكون خاسراً في نظر جماهيره ومحبيه حول العالم حتى حال غادر البطولة أمام «التانغو».



وبالنسبة للجماهير العربية عامة، والمصرية على وجه الخصوص، فإن ما قدمه «الفراعنة» حتى الآن يعد إنجازاً كبيراً، خلال 4 مشاركات سابقة في المونديال، حيث نجح في تجاوز التوقعات، وأثبت أن الكرة المصرية قادرة على مقارعة أقوى منتخبات العالم.



ورغم صعوبة المهمة أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، فإن الثقة متوفرة وكبيرة في قدرة المنتخب المصري على تقديم مباراة تليق بتميزه في البطولة، ومحاولة صناعة واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم.



وإذا نجح منتخب «الفراعنة» في إقصاء الأرجنتين، سيكتب واحدة من أعظم الصفحات في تاريخ الكرة المصرية، مع تحقيق مفاجأة ستظل حاضرة في ذاكرة المونديال لسنوات طويلة، أما حال انتهت الرحلة بالخسارة والمغادرة أمام بطل العالم، فإن المنتخب المصري سيغادر مرفوع الرأس، بعد أن كسب احترام العالم وأسعد جماهيره حول العالم، ما يجعله يدخل المباراة بثقة وهدوء، للاستمتاع بالحدث الكروي الكبير والعمل على تحقيق الإنجاز.