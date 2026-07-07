4 ملاحظات فنية بعد سقوط الولايات المتحدة أمام بلجيكا



انتهت مغامرة منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم 2026، بصورة لم تكن متوقعة أمام بلجيكا في دور الـ16، ليودع البطولة التي استضافها على أرضه وسط خيبة أمل كبيرة، رغم المستويات المميزة التي قدمها خلال الأدوار السابقة.



ورغم أن مالك تيلمان، منح الجماهير الأمريكية لحظة أمل بهدف رائع من ركلة حرة، فإن الرد البلجيكي جاء بعد دقيقة واحدة فقط، قبل أن يفرض «الشياطين الحمر» سيطرتهم الكاملة ويحسموا المواجهة برباعية مستحقة، ويمكن رصد 4 ملاحظات فنية من اللقاء الذي انتهى بخسارة قاسية للأمريكان بنتيجة 1-4.



رهبة البداية



دخل المنتخب الأمريكي المباراة بصورة مغايرة تماماً لما قدمه طوال البطولة، ومنذ الدقائق الأولى بدا الفريق متردداً وعاجزاً عن مجاراة النسق السريع الذي فرضته بلجيكا.



وبعد أقل من نصف دقيقة اضطر الحارس مات فريز إلى التصدي لأول فرصة خطيرة، قبل أن تتوالى المحاولات البلجيكية حتى جاء هدف التقدم المبكر عبر شارلز دي كيتيلير.



وخلال أول ربع ساعة، فرض المنتخب البلجيكي هيمنته المطلقة، بينما عانى لاعبو الولايات المتحدة في الاحتفاظ بالكرة أو بناء هجمات منظمة، لتظهر الفوارق في الإيقاع والخبرة بين المنتخبين.



انهيار دفاعي



كان الخط الخلفي الأمريكي بعيداً عن مستواه المعتاد، حيث ارتكب سلسلة من الأخطاء الفردية والجماعية التي سهلت مهمة المهاجمين البلجيكيين.



وعانى القائد تيم ريم من صعوبة كبيرة في التعامل مع تحركات دي كيتيلير، سواء في الهدف الأول أو الثاني، بينما افتقد الفريق التواصل والتنظيم داخل منطقة الجزاء.



كما ارتكب الحارس مات فريز أحد أكثر الأخطاء تأثيراً في المباراة عندما تردد في التعامل مع كرة خارج المنطقة، ليستغلها دي كيتيلير ويمررها إلى هانز فاناكن الذي سجل الهدف الثالث، قبل أن يختتم روميلو لوكاكو الرباعية بعد خطأ جديد في التمرير من كريس ريتشاردز.



التأثير الهجومي



لم ينجح أبرز لاعبي الولايات المتحدة في صناعة الفارق أمام الدفاع البلجيكي، وعانى كريستيان بوليسيتش من رقابة محكمة، ولم يتمكن من تهديد المرمى، قبل أن يتعرض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب في الشوط الثاني.



أما فولارين بالوغون، فرغم محاولاته، إلا أنه عانى من العزلة الهجومية نتيجة ضعف بناء اللعب وقلة الفرص، ولم يتمكن من استغلال إمكاناته في مواجهة أحد أقوى خطوط الدفاع في البطولة.



نهاية مؤلمة



قبل انطلاق كأس العالم، كان الوصول إلى دور الـ16، يعد نتيجة مقبولة بالنسبة للمنتخب الأمريكي، لكن الأداء الذي قدمه الفريق في دور المجموعات رفع سقف الطموحات بشكل كبير.

فقد تصدر المنتخب مجموعته، وحقق أول انتصار له في الأدوار الإقصائية منذ أكثر من عقدين، ما عزز الآمال بإمكانية الوصول إلى نصف النهائي.



ولكن مواجهة بلجيكا كشفت أن المشروع الذي يقوده ماوريسيو بوتشيتينو، لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخبرة أمام المنتخبات الكبرى، خصوصاً في إدارة المباريات الحاسمة والقدرة على التعامل مع الضغط العالي.



ورغم قسوة النتيجة، لا يمكن اختزال مشوار الولايات المتحدة في هذه المباراة فقط، بعدما أظهر المنتخب خلال البطولة تطوراً واضحاً في أسلوب اللعب والشخصية التنافسية، إلا أن مواجهة منتخب بحجم بلجيكا كشفت الفجوة التي لا تزال تفصل الفريق عن نخبة المنتخبات العالمية.



وبالنسبة لماوريسيو بوتشيتينو، فإن الخروج يمثل نهاية مؤلمة لبطولة حملت الكثير من الإيجابيات، لكنه يمنحه أيضاً صورة واضحة عن الجوانب التي تحتاج إلى تطوير إذا أراد تحويل المنتخب الأمريكي إلى منافس حقيقي على الألقاب في السنوات المقبلة.