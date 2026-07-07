أفضل 8 مباريات في كأس العالم 2026



مع اقتراب كأس العالم 2026 من محطته الأخيرة، فرضت البطولة نفسها كواحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ المونديال، بعدما قدمت عشرات المباريات المليئة بالمفاجآت والريمونتادات واللحظات الدرامية.



وشهدت النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً إقامة 104 مباريات، وأسفرت عن بروز منتخبات فاجأت الجميع، مثل الرأس الأخضر وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما حافظت القوى التقليدية على حضورها في الأدوار الإقصائية.



ووفقاً لتصنيف موقع «ذا أثليتيك»، تم اختيار أفضل ثماني مباريات في البطولة الحالية حتى الآن، مع توضيح أهم أسباب تميز كل مواجهة.



إنجلترا 4-2 كرواتيا



قدمت إنجلترا واحداً من أفضل عروضها الهجومية في البطولة أمام منافس أوروبي قوي، بعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 قبل أن يحسم «الأسود الثلاثة» اللقاء في النصف الثاني بفضل تفوقهم البدني وجودة الحلول الهجومية، ليضمنوا صدارة مجموعتهم في دور المجموعات.



المغرب 4-2 هايتي



كانت هايتي إحدى أجمل مفاجآت البطولة، ورغم خسارتها أمام المغرب، فإنها قدمت مباراة هجومية رائعة وأحرزت هدفين، بينها هدف استثنائي لويلسون إيسيدور، قبل أن تحسم خبرة المنتخب المغربي المواجهة في الدقائق الأخيرة في مباراتهما بدور المجموعات.



ألمانيا 1-1 باراغواي



واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما أطاحت باراغواي بألمانيا من الدور الـ32، عقب مباراة تكتيكية امتدت إلى ركلات الترجيح، وشهدت إلغاء هدف ألماني في الوقت الإضافي بعد تدخل تقنية الفيديو، قبل أن يحسم منتخب أمريكا الجنوبية التأهل بثبات من علامة الجزاء.



إنجلترا 3-2 المكسيك



مواجهة درامية على ملعب أزتيكا، جمعت بين الإثارة والجدل والأهداف في الدور ثمن النهائي، حيث نجحت إنجلترا في تجاوز أصحاب الأرض رغم إكمالها اللقاء بعشرة لاعبين، لتحرم المكسيك مجدداً من بلوغ ربع النهائي أمام جماهيرها.



البرتغال 2-1 كرواتيا



عادت البرتغال من التأخر لتحقق فوزاً قاتلاً على كرواتيا بهدف لغونزالو راموس في الوقت بدل الضائع من مباراتهما بالدور الـ32، بعدما كان كريستيانو رونالدو قد عادل النتيجة من ركلة جزاء، في مباراة شهدت نهاية مثيرة وقرارات تحكيمية مهمة عبر تقنية الفيديو.



هولندا 1-1 المغرب



واصل المغرب كتابة التاريخ بإقصاء هولندا في الدور الـ32، بعد مواجهة تكتيكية شديدة الندية امتدت إلى ركلات الترجيح، حيث تألق اللاعبون المغاربة تحت الضغط وواصلوا مسيرتهم في البطولة.



بلجيكا 3-2 السنغال



قدمت بلجيكا واحدة من أعظم الريمونتادات في البطولة بالدور الـ32، بعدما قلبت تأخرها بهدفين نظيفين حتى الدقائق الأخيرة إلى فوز تاريخي، بفضل أهداف روميلو لوكاكو ويوري تيليمانس، الذي سجل هدف التأهل في اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.



الأرجنتين 3-2 الرأس الأخضر



تربعت هذه المواجهة على قمة مباريات البطولة حتى الآن، بعدما صمد منتخب الرأس الأخضر أمام بطل العالم في الدور الـ32، وأجبره على خوض وقت إضافي في مباراة مليئة بالإثارة والندية.

وتقدمت الأرجنتين مرتين، لكن المنتخب الأفريقي رفض الاستسلام وأدرك التعادل في كل مرة، قبل أن يحسم بطل العالم اللقاء بهدف قاتل في الوقت الإضافي، منهياً واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026.

ولم تكن الإثارة مرتبطة فقط بعدد الأهداف، بل أيضاً بقصص المنتخبات الصغيرة التي نافست الكبار، والمباريات التي حسمت في اللحظات الأخيرة، والريمونتادات الدرامية، إضافة إلى الحضور اللافت لمنتخبات مثل الرأس الأخضر وهايتي والمغرب وباراغواي، وهو ما جعل مونديال 2026 من أكثر النسخ تنوعاً وإثارة حتى الآن، مع بقاء احتمال أن تحمل الأدوار المتبقية مباريات تضيف فصولاً جديدة إلى قائمة الأفضل في تاريخ البطولة.