بلجيكا تسخر من الولايات المتحدة بعد رباعية المونديال



لم يكتف المنتخب البلجيكي بإقصاء الولايات المتحدة من كأس العالم 2026، بل وجه رسالة ساخرة إلى أصحاب الأرض عقب الفوز الكبير بنتيجة 4-1 في دور الـ16، في مباراة جاءت بعد أيام من الجدل الواسع بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعليق إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، إثر تدخل علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وكان المنتخب البلجيكي قد تفوق برباعية على فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو في سياتل، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، بينما تحولت الأزمة التي سبقت اللقاء إلى محور جديد للنقاش بعد نهاية المباراة.



وشهدت الأيام السابقة للمواجهة جدلاً واسعاً بعدما اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الفيفا جياني إنفانتينو طالباً مراجعة قرار إيقاف بالوغون لمباراة واحدة، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32.



ورغم اعتراض الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على القرار، وافق الفيفا على مشاركة بالوغون في المباراة أمام بلجيكا، إلا أن المهاجم الأمريكي لم ينجح في التسجيل، ولم يمنع منتخب بلاده من الخروج القاسي من البطولة.



واستغلت بلجيكا هذا المشهد لتوجيه رسالة ساخرة عبر حساب «الشياطين الحمر» على منصة «إكس»، حيث نشرت بعد أقل من 20 دقيقة من صافرة النهاية عبارة مقتضبة: «اقلبوا هذا»، مرفقة بصورة المهاجم روميلو لوكاكو وهو يحتفل بتسجيل الهدف الرابع، في إشارة اعتبرها كثيرون سخرية مباشرة من قرار تعليق إيقاف بالوغون.



ولم يتوقف الأمر عند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ احتفل لاعبو بلجيكا بالهدف الرابع عبر أداء ما بات يعرف بـ«رقصة ترامب»، وهي الحركات التي اشتهر بها الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية عام 2024، بعدما تجمع اللاعبون بالقرب من خط المرمى وقلدوا تلك الرقصة أمام عدسات الكاميرات.