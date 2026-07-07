«فيفا» ينتظر إنفانتينو بـ «الشوكة والسكين» بعد نهاية المونديال



بات جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مهدداً من قبل الاتحاد الذي يتولى رئاسته، على خلفية الجدل الذي أثاره قرار إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها الأمريكي فولارين بالوغون أمام البوسنة خلال دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، في خطوة أثارت حالة واسعة من الغضب واتهامات لـ «فيفا» بمجاملة أمريكا.



وكشف الإعلامي الأرجنتيني إدواردو فاينمان، نقلاً عن مصدر قال إنه عضو في لجنة الانضباط التابعة لـ «فيفا»، أن حالة استياء كبيرة تسود داخل الاتحاد الدولي، مؤكداً أن كثيرين ينتظرون نهاية كأس العالم للتحرك ضد إنفانتينو ومحاسبته على تداعيات القرار.



وأشار المصدر إلى أن إنفانتينو سيكون، بعد نهاية البطولة، في مواجهة ضغوط كبيرة داخل «فيفا»، مضيفاً أن المسؤولين ينتظرونه بـ «الشوكة والسكين»، في تعبير مجازي يقصد به الاستعداد للانقضاض عليه بقوة وتحميله مسؤولية القرار الذي أثار انقساماً واسعاً داخل المؤسسة، خاصة في ظل تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي كشف أنه اتصل برئيس الاتحاد الدولي بشأن البطاقة الحمراء قبل صدور قرار الإلغاء.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة عدم الرضا عن قرار لجنة الانضباط الذي جاء في مصلحة المنتخب الأمريكي بطريقة غير مسبوقة، سواء من الاتحادات الوطنية أو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي انتقد القرار واعتبره سابقة قد تؤثر في تطبيق اللوائح والانضباط مستقبلاً.



ويفتح الجدل الدائر، الباب أمام تحرك لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، حال توافرت أدلة على أن إنفانتينو تدخل في عمل لجنة الانضباط أو أخل بمبدأ الحياد أو أساء استخدام صلاحيات منصبه، وهي مخالفات قد تعرضه لعقوبات تأديبية وفق مدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي، قد تصل إلى العزل والإيقاف، ما يجعل رئيس «فيفا» أمام ضغط كبير في الفترة المقبلة.