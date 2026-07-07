حصاد المونديال.. إسبانيا وبلجيكا إلى ربع النهائي

حجز منتخبا إسبانيا وبلجيكا مقعديهما في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تجاوز الأول نظيره البرتغالي بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، فيما اكتسح المنتخب البلجيكي الولايات المتحدة بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضرب المنتخبان موعدًا في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الثمانية.

إسبانيا تهزم البرتغال

حسم المنتخب الإسباني الديربي لصالحه بالفوز على البرتغال بنتيجة 1 / صفر بهدف قاتل في مباراة الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

سجل ميكيل ميرينو مهاجم أرسنال الإنجليزي الهدف الوحيد لإسبانيا في الدقيقة 91.

وبذلك تتأهل إسبانيا بطل أوروبا 2024 لدور الثمانية لملاقاة بلجيكا.

كما واصل الماتادور تفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة بتحقيقه الفوز رقم 19 مقابل 7 انتصارات فقط للبرتغال، وكان التعادل حاضرا في 16 مواجهة.

وكررت إسبانيا أيضا سيناريو إقصاء البرتغال من دور الـ 16 للمرة الثانية بعدما فازت بنفس النتيجة 1 / صفر في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، لتكمل مشوارها للنهاية وتتوج باللقب الوحيد في تاريخها.

بلجيكا تفوز على أمريكا

كما تأهل منتخب بلجيكا إلى الدور ربع النهائي (دور الثمانية) من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الـ16.

سجل شارل دي كيتلاري هدف التقدم لبلجيكا في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك مالك تيلمان التعادل للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 31.

وعاد دي كيتلاري ليضيف الهدف الثاني لبلجيكا في الدقيقة 33، ثم أحرز هانز فاناكن الهدف الثالث في الدقيقة 57، واختتم روميلو لوكاكو الرباعية بهدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وضربت بلجيكا موعدا مع إسبانيا في الدور ربع النهائي، بعدما تأهل المنتخب الإسباني بفوزه على البرتغال بهدف دون رد.