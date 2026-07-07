حنجرة هاري كين تثير ضجة بريطانية

أثارت المقابلة التلفزيونية الأخيرة لقائد المنتخب الإنجليزي هاري كين موجة عارمة من الضحك والتفاعل في الأوساط الرياضية والإعلامية، بعد أن ظهر هداف "الأسود الثلاثة" وهو يعاني بشكل كامل من بحة حادة في صوته جعلته بالكاد يستطيع إخراج الكلمات من حنجرته عقب الفوز المثير لبلاده على المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة الطريفة إلى الاحتفالات الجنونية والساخبة التي شهدتها غرف ملابس المنتخب الإنجليزي عقب إطلاق صافرة النهاية، حيث انخرط كين مع بقية اللاعبين والجماهير في صراخ متواصل وغناء جماعي لأغنية "Wonderwall" الشهيرة لفرقة "أوايزيس"، مما تسبب في فقدانه لصوته تماماً وظهوره في المؤتمر الصحفي اللاحق بطريقة كوميدية شبيهة بأصوات أفلام الرسوم المتحركة.

هذا الموقف العفوي تحول سريعاً إلى مادة دسمة لوسائل الإعلام والصحافة البريطانية التي تسابقت في رصد الحدث والتعليق عليه بنبرة جمعت بين الإشادة بروح القائد والدعابة الكروية؛ حيث علقت صحيفة "ذا صن" الشهيرة على المشهد بمقتطف جاء فيه: "قائدنا ضحى بحنجرته من أجل النصر، وصوته الجديد هو الأطرف في تاريخ المونديال، لكن طالما أن الأهداف مستمرة، فلا يهمنا إن تحدث بلغة الإشارة".

ومن جانبها، تفاعلت صحيفة "ديلي ميل" مع الواقعة عبر تقرير ركز على تفاصيل الغناء داخل غرف الملابس، وورد في مقتطفها: "أغنية Wonderwall تطيح بالأوتار الصوتية لهاري كين، ومشهد المقابلة الكوميدي يثبت أن حماس غرف الملابس تجاوز كل الحدود المتوقعة".

أما صحيفة "ذا غارديان" ذات الطابع الأكثر رصانة، فقد نظرت للحادثة من زاوية الضغط النفسي الذي تخلص منه اللاعبون، وذكرت في مقتطف لها: "بحة صوت كين الفيروسية ليست مجرد لقطة مضحكة، بل هي انعكاس حقيقي لحجم الضغوط الكبرى التي انفجرت فرحاً صاخباً بعد عبور المكسيك الصعب".

وفي سياق متصل، اختتمت صحيفة "ذا تليغراف" قراءتها للحدث بنبرة مازحة تطمئن الجماهير على الحالة الطبية للمهاجم، حيث جاء في مقتطفها: "الجهاز الطبي لإنجلترا يسابق الزمن ليس لعلاج أقدام كين، بل لإستعادة صوته المفقود قبل الموقعة المونديالية المقبلة".