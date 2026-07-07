مواجهة بلجيكا والولايات المتحدة الأكبر مشاهدة في تاريخ الكرة الأمريكية

عاشت جماهير المنتخب الأمريكي أجواء استثنائية قبل مواجهة بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما خطف استعراض جوي عسكري الأنظار قبل انطلاق المباراة، في الوقت الذي تابع فيه ملايين المشاهدين اللقاء الذي انتهى بخسارة الولايات المتحدة 1-4 وخروجها من المونديال.

واحتشدت أعداد كبيرة من الجماهير في ملعب سياتل لمؤازرة المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا، حيث جاءت اللحظة الأبرز قبل صافرة البداية مع عزف النشيد الوطني الأمريكي، الذي تزامن مع تحليق أربع طائرات مقاتلة فوق الملعب.

وتفاعل المشجعون بشكل كبير مع العرض الجوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حماسهم وفخرهم، بينما حظيت المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة من المنازل.

وأظهرت اللقطات القادمة من داخل الملعب الطائرات الأربع وهي تحلق فوق المدرجات الممتلئة بالجماهير، بالتزامن مع عزف النشيد الوطني الأمريكي وسط تفاعل الحاضرين.

فيما حظيت المواجهة أمام بلجيكا باهتمام استثنائي، خاصة بعدما كشفت الأرقام أن مباراة الولايات المتحدة السابقة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، والتي انتهت بفوز المنتخب الأمريكي، حققت نسبة مشاهدة ضخمة لم تتفوق عليها سوى مباراة السوبر بول خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغ عدد مشاهدي مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا عبر شبكة "فوكس" 26.4 مليون مشاهد، لتصبح المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم الأمريكية، إلا أن الجماهير أصيبت بخيبة أمل بعد سقوط رجال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على أرضهم أمام العملاق الأوروبي.

وجاءت المباراة في ظل الجدل المثار بشأن مشاركة فولارين بالوغون، الذي كان قد تعرض للطرد في المباراة السابقة، وكان من المفترض أن يغيب عن مواجهة دور الـ16 بسبب الإيقاف، قبل أن يطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، مراجعة العقوبة، ما أتاح للاعب المشاركة مع المنتخب الأمريكي. وتقدمت بلجيكا باعتراض على القرار، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم رفضه.