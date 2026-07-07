تحليل| الانضباط واستغلال الأخطاء وذكاء غارسيا يقودون بلجيكا إلى ربع نهائي المونديال

لم يحتج المنتخب البلجيكي إلى الاستحواذ على الكرة أو التفوق العددي في الهجمات ليحسم واحدة من أبرز مواجهات دور الـ16 في كأس العالم 2026، بل اعتمد على ثلاثة عوامل مهمة تمثلت في الانضباط التكتيكي، واستغلال الأخطاء، وقراءة مدربه الفرنسي رودي غارسيا الذكية لمجريات اللقاء، ليقود "الشياطين الحمر" إلى فوز كبير على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في ملعب سياتل، ويحجزوا بطاقة العبور إلى ربع النهائي لمواجهة إسبانيا الجمعة المقبل.

وجاءت المباراة لتؤكد مجددًا أن كرة القدم الحديثة لا تُحسم بالاستحواذ، بل بقدرة الفريق على استثمار لحظاته الهجومية، إذ رغم استحواذ المنتخب الأمريكي على الكرة، فإن المنتخب البلجيكي كان الطرف الأكثر خطورة وفاعلية.

ومنذ الدقائق الأولى، كشف رودي غارسيا عن خطة واضحة تقوم على الضغط المبكر وإجبار لاعبي الوسط الأمريكي على ارتكاب الأخطاء في بناء الهجمة، مع استغلال المساحات خلف الظهيرين، ولم ينتظر المنتخب البلجيكي طويلًا لترجمة تفوقه، إذ افتتح شارل دي كيتيلاري التسجيل في الدقيقة التاسعة، مستفيدًا من التحرك الذكي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 33، مؤكدًا تفوقه في استغلال أنصاف الفرص.

ورغم نجاح المنتخب الأمريكي في إدراك التعادل مؤقتًا عبر ركلة حرة نفذها مالك تيلمان بإتقان، فإن هذا الهدف لم يغير ملامح اللقاء، إذ استعادت بلجيكا زمام المبادرة سريعًا بفضل التنظيم العالي في وسط الملعب، والدور المحوري الذي لعبه نيكولاس راسكين ويوري تيليمانس في ربط الخطوط وحرمان أصحاب الأرض من التحول السريع.

وفي الشوط الثاني، ظهرت براعة غارسيا في قراءة المباراة، إذ لم يتراجع فريقه للحفاظ على التقدم، بل واصل الضغط، ليأتي الهدف الثالث من هانز فاناكن، الذي شارك بديلًا مبكرًا بعد إصابة أمادو أونانا، في دلالة على جودة البدلاء وقدرة الجهاز الفني على تحويل الظروف الطارئة إلى مكاسب فنية.

كما أحسن المدرب الفرنسي توقيت تبديلاته الهجومية، بإشراك جيريمي دوكو وروميلو لوكاكو في توقيت مثالي، وهو ما منح بلجيكا سرعة أكبر في الهجمات المرتدة، وأربك الدفاع الأمريكي الذي اندفع بأعداد كبيرة نحو الهجوم.

وفي الوقت الذي حاول فيه المنتخب الأمريكي تقليص الفارق، وقف تيبو كورتوا سدًا منيعًا، بعدما تصدى لانفراد فولارين بالوغون، لتنتهي عمليًا آمال أصحاب الأرض في العودة.

وجاءت الضربة القاضية في الدقائق الأخيرة، عندما استغل لوكاكو المساحات خلف الدفاع الأمريكي، وسجل الهدف الرابع، ليمنح الانتصار بعدًا أكبر من مجرد التأهل، ويؤكد التفوق البلجيكي في جميع تفاصيل المواجهة.

أما المنتخب الأمريكي، فدفع ثمن بطء التحولات الهجومية، وضعف استثمار الاستحواذ، وغياب الحلول الفردية بعد خروج كريستيان بوليسيتش مصابًا، إضافة إلى معاناة خط الدفاع في التعامل مع التحركات البلجيكية داخل منطقة الجزاء. وبدا فريق ماوريسيو بوتشيتينو عاجزًا عن اختراق الكتلة الدفاعية البلجيكية، رغم كثرة تناقل الكرة، لينتهي مشواره في البطولة بصورة مخيبة.

وبهذا الانتصار، لم تتأهل بلجيكا إلى ربع النهائي فحسب، بل بعثت برسالة قوية إلى منافسيها بأنها استعادت شخصيتها في الأدوار الإقصائية، وباتت تملك مزيجًا من الانضباط التكتيكي والخبرة والفعالية الهجومية، وهي الأسلحة التي ستحتاج إليها أمام إسبانيا في مواجهة مرتقبة قد تكون واحدة من أقوى مباريات البطولة.

وفي المقابل، اكتمل خروج الدول الثلاث المستضيفة للمونديال، بعدما لحقت الولايات المتحدة بكل من كندا والمكسيك خارج البطولة قبل انطلاق الدور ربع النهائي، لتسدل الستار على حلم أصحاب الأرض في المنافسة على اللقب.