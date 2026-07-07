بلجيكا تطيح بأمريكا وتتأهل للقاء إسبانيا في ربع نهائي المونديال

أطاح المنتخب البلجيكي بمنتخب الولايات المتحدة، آخر ممثلي الدول المستضيفة لكأس العالم 2026، بعدما انتزع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي بفوز مثير بنتيجة 4-1 على ملعب سياتل، ضمن منافسات دور الـ16.

وقدم "الشياطين الحمر" أداءً منظمًا وفعالًا، ليؤكدوا أحقيتهم بالتأهل إلى دور الثمانية، ويضربوا موعدًا مرتقبًا مع المنتخب الإسباني في واحدة من أقوى مواجهات البطولة، والمقررة عند الساعة الحادية عشرة مساء الجمعة المقبل بتوقيت الإمارات، في صدام يجمع بين اثنين من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وفي المقابل، وبهذه الخسارة، ودع المنتخب الأمريكي البطولة من دور الـ16، ليلحق بكل من المنتخبين الكندي والمكسيكي، مكملًا خروج الدول الثلاث المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026 من المنافسات، لتطوى صفحة أصحاب الضيافة مبكرًا قبل انطلاق الدور ربع النهائي.

تفوق بلجيكي

فرض المنتخب البلجيكي إيقاعه منذ صافرة البداية، وضغط بقوة على مرمى الولايات المتحدة، وأجبر الحارس ماثيو فريز على التصدي لمحاولتين مبكرتين، قبل أن يترجم هذا التفوق إلى هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عبر شارل دي كيتيلاري، الذي استغل تمريرة نيكولاس راسكين وأسكن الكرة الشباك من مسافة قريبة.

وواصلت بلجيكا سيطرتها على مجريات اللعب، مع تحركات خطيرة من لياندرو تروسارد ويوري تيليمانس، بينما عانى المنتخب الأمريكي من صعوبة في الخروج بالكرة وبناء الهجمات، وأجرى منتخب بلجيكا تغييرًا اضطراريًا بخروج أمادو أونانا، ليحل محله هانز فاناكن في الدقيقة 21.

وحصل المنتخب الأمريكي على ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء إثر عرقلة فولارين بالوغون، ونفذها مالك تيلمان في الدقيقة 31، بتسديدة قوية اصطدمت بالحائط البشري وغيرت مسارها، لتسكن الكرة المرمى.

ولكن فرحة أصحاب الأرض لم تستمر طويلًا، إذ رد المنتخب البلجيكي سريعًا بعد دقيقتين فقط، عندما ارتقى شارل دي كيتيلاري لعرضية متقنة من لياندرو تروسارد، وسجل الهدف الثاني بضربة رأس قوية من مسافة قريبة في الدقيقة 33.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، تبادل الفريقان المحاولات، وأهدر أليكس فريمان وفولارين بالوغون فرصتين محققتين لإدراك التعادل للولايات المتحدة، بينما كاد دودي لوكيباكيو أن يعزز تقدم بلجيكا، لكن تسديدته مرت بجوار القائم، كما تألق ماثيو فريز في التصدي لمحاولة خطيرة من نيكولاس راسكين، قبل أن يعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم بلجيكا بنتيجة 2-1.

خطأ فريز

دخل المنتخب الأمريكي الشوط الثاني بحثًا عن العودة في النتيجة، وبدأ بمحاولة الحصول على ركلة حرة في الدقيقة 47 بعد عرقلة مالك تيلمان، لكن المنتخب البلجيكي واصل ضغطه الهجومي، واستغل ارتباك منافسه بأفضل طريقة ممكنة.

وفي الدقيقة 57، وسع "الشياطين الحمر" الفارق بعدما أطلق هانز فاناكن تسديدة أرضية متقنة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، مستفيدًا من تمريرة شارل دي كيتيلاري، الذي استغل تباطؤ الحارس الأمريكي ماثيو فريز في إبعاد الكرة.

وبعد الهدف الثالث، حاول المنتخب الأمريكي العودة إلى أجواء اللقاء، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي بلجيكي محكم وتألق الحارس تيبو كورتوا، في وقت واصل فيه "الشياطين الحمر" تهديدهم عبر الهجمات المرتدة.

وكثف المنتخب الأمريكي محاولاته، وأهدر أليكس فريمان فرصة برأسية مرت فوق العارضة، واقترب سيباستيان بيرهالتر من التسجيل بتسديدة مرت بجوار القائم، قبل أن يتألق تيبو كورتوا ويتصدى ببراعة لتسديدة فولارين بالوغون، ثم عاد الأخير ليهدر فرصة أخرى برأسية مرت إلى جوار المرمى بعد ركلة ركنية.

ورغم الضغط الأمريكي في الدقائق الأخيرة، نجح المنتخب البلجيكي في القضاء على آمال الولايات المتحدة في العودة، بعدما سجل روميلو لوكاكو الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، إثر انطلاقة هجومية أنهاها بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، ليؤكد تفوق "الشياطين الحمر" ويختتم انتصارهم الكبير، ويمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.