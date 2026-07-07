شقيق يامال يحدث ضجة سياسية في إسبانيا





أثارت اللقطات العفوية والمليئة بالحماس للطفل الصغير "كينيان"، الشقيق الأصغر لنجم المنتخب الإسباني الواعد لمين يامال، موجة عارمة من التفاعل والجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية إثر احتفاله بمدرجات المونديال .

ودخل هذا المشهد العائلي سياق النقاشات العامة الدائرة في البلاد بعد التصريحات البارزة التي أدلت بها النائبة الإسبانية والأمينة العامة لحزب "بوديموس" اليساري، إيون بيلارا، والتي وظفت من خلالها الحدث لدعم سياستها المؤيدة للمهاجرين، معتبرة أن الانتشار الإعلامي الواسع للاحتفال يعود إلى كونه مشهداً غير معتاد على شاشات التلفاز التي نادراً ما تعرض أطفالاً من ذوي البشرة السمراء يحتفلون في مهرجانات عالمية كبرى.

وحملت تصريحات بيلارا أبعاداً إنسانية حادة حين أشارت إلى واقع هؤلاء الأطفال الذين يعانون في حياتهم، وينتهي بهم المطاف إما غرقاً أثناء محاولات الهجرة أو ضحايا في أتون الحروب، مؤكدة على الجانب المشرق للتنوع بالقول ما أجمل أن نرى طفلاً أسود شقيقاً للاعب أسود يمثل إسبانيا، وهي العبارة التي لخصت رؤيتها لملف الاندماج.

وفي المقابل، أحدثت هذه التصريحات صدى واسعاً ومتبايناً في وسائل الإعلام الإسبانية التي انقسمت بحدّة في قراءتها لأبعاد هذا الموقف السياسي خلف ستار الرياضة. حيث ركزت صحيفة "إل برافو" ذات التوجه التقدمي على دعم موقف النائبة وجاء في مقتطفها: "تصريحات بيلارا تضع الإصبع على الجرح وتذكر العالم بالوجه الإنساني المظلم لأزمة الهجرة من خلال براءة شقيق يامال".

وعلى النقيض تماماً، هاجمت صحيفة "إل موندو" المحافظة هذا التوظيف وكتبت: "إقحام عائلة لمين يامال وبراءة شقيقه الأصغر في معارك أيديولوجية وسجالات الهجرة هو استغلال سياسي رخيص لا يخدم الرياضة ولا المجتمع".

وفي سياق متصل، حاولت صحيفة "إل باييس" اتخاذ مسار أكثر تحليلاً للمشهد، حيث ورد في تقريرها: "الجدل الدائر حول كلمات بيلارا يعكس عمق الانقسام السياسي في إسبانيا بشأن ملف الاندماج، في وقت يثبت فيه الميدان أن التنوع بات جزءاً لا يتجزأ من الهوية الكروية الجديدة للبلاد".

بينما اختتمت صحيفة "إيه بي سي" (ABC) اليمينية قراءتها بنبرة منتقدة بشدة قائلة في مقتطف مختصر: "بدلاً من الاحتفاء بالإنجاز الكروي وبفرحة طفل عفوية، تسعى بيلارا كالعادة لتسييس المدرجات واستغلال أصول النجم الصاعد لفرض أجندتها البرلمانية"، وهو ما يوضح كيف تحولت الفرحة العائلية لعائلة يامال إلى مادة دسمة للصراع الأيديولوجي الإسباني.