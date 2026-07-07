لامين يامال يواسي رونالدو بعد وداع المونديال

خطف لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا الشاب، الأنظار بعد نهاية مواجهة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم 2026، بعدما توجه إلى كريستيانو رونالدو واحتضنه مواسيًا، في لحظة جاءت وسط تأثر قائد البرتغال عقب وداع المونديال.

وجاءت اللقطة بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ 16، وهي المباراة التي أنهت مشوار رونالدو في البطولة، بينما واصل المنتخب الإسباني طريقه إلى الدور ربع النهائي.

وحسمت إسبانيا المواجهة بهدف متأخر سجله ميكيل ميرينو في الدقيقة 91، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور، ويترك البرتغال أمام خيبة خروج جديدة من الأدوار الإقصائية.

وأظهرت لقطات متداولة عقب صافرة النهاية تأثر رونالدو بخروج منتخب بلاده، قبل أن يتجه إليه لامين يامال ويحتضنه مواسيًا.

وجاء تصرف يامال ليحظى بتفاعل كبير بين الجماهير، خصوصًا أن المواجهة جمعت بين أحد أبرز رموز كرة القدم في العقدين الأخيرين، وواحد من أهم المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية والعالمية.

وغادر رونالدو البطولة وسط مشاعر مؤثرة، بعدما شارك في المباراة كاملة، دون أن يتمكن من إنقاذ البرتغال من الخروج، في حين عززت إسبانيا حضورها في البطولة بانتصار ثمين على حساب منافس تاريخي.