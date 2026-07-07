رونالدو يرفض التسرع في قرار الاعتزال الدولي

رفض كريستيانو رونالدو حسم مستقبله مع منتخب البرتغال، مؤكدًا أنه لن يتخذ قرارًا متسرعًا بشأن الاعتزال الدولي، وذلك عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا.

وقال رونالدو، إن مشاركته في مونديال 2026 كانت الأخيرة له في كأس العالم، لكنه سيمنح نفسه الوقت الكافي للتفكير في المرحلة المقبلة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بمشواره الدولي.

وأضاف: "كانت هذه آخر مشاركة لي في كأس العالم، لكن سيكون لدي الوقت للتفكير فيما تبقى، والبقاء مع عائلتي، وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، ومواصلة الحياة".

ورد قائد البرتغال، البالغ من العمر 41 عامًا، على سؤال بشأن شعوره بعد الإقصاء، مؤكدًا أنه سيستيقظ في اليوم التالي "بضمير مرتاح"، لأنه قدم كل ما يملك مع منتخب بلاده، مضيفًا: "فزت بثلاثة ألقاب مع البرتغال، وقبل كريستيانو لم تكن لديهم أي ألقاب، لذلك أنا سعيد".

ووصف رونالدو مواجهة إسبانيا، التي انتهت بخسارة البرتغال بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة، بأنها كانت متكافئة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن المباراة كان يمكن أن تنتهي لمصلحة أي من المنتخبين.

وأوضح أن المنتخب الإسباني حالفه التوفيق بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، مضيفًا: "هذه هي كرة القدم، وأعتقد أنها كانت مباراة جيدة بشكل عام".

وأكد قائد البرتغال أنه يشعر بالحزن لمغادرة البطولة بهذه الطريقة، لكنه شدد على أنه بذل أقصى ما لديه طوال المنافسات، وقال: "قدمت كل ما لدي، وأغادر وضميري مرتاح".

واختتم رونالدو تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم مليئة بالانتصارات والهزائم، قائلاً: "هذه هي حياة اللاعب، أحيانًا تفوز وأحيانًا تخسر، ويجب أن تواصل المضي قدمًا".