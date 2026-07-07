مارتينيز يعلن رحيله عن منتخب البرتغال

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز رحيله عن تدريب منتخب البرتغال، عقب خروج الفريق من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2026 بالخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد، مؤكدًا أن الوقت حان لقيادة جديدة تتولى مسؤولية المنتخب.

وقال مارتينيز، في تصريحات نقلها موقع «ذا أتلتيك»، إن مشواره مع المنتخب البرتغالي وصل إلى نهايته، مضيفًا: "انتهت هذه المرحلة، ومن المهم أن يكون هناك صوت جديد وقائد جديد"، وأوضح أن قرار الرحيل لم يكن محسومًا قبل انطلاق البطولة، لكنه جاء بعدما أخفق في تحقيق الهدف الذي حضر من أجله، وهو التتويج بلقب كأس العالم.

وأضاف المدرب الإسباني: "جئت للفوز بكأس العالم، وبما أنني لم أحقق ذلك، فلا أرى مبررًا للاستمرار"، وأشار إلى أنه سيحتفظ بذكريات فترة عمله مع المنتخب، معربًا عن أمله في أن يكون قد ترك ذكريات طيبة لدى الجماهير خلال الأعوام الثلاثة والنصف التي قضاها على رأس الجهاز الفني، واصفًا التجربة بأنها الأهم في مسيرته.

وأنهى منتخب البرتغال مشواره في البطولة بعد خسارته أمام إسبانيا في ثمن النهائي، بعدما تجاوز كرواتيا بنتيجة 2-1 في دور الـ 32، وحل ثانيًا في مجموعته خلف منتخب كولومبيا.

وتولى مارتينيز تدريب البرتغال عقب نهاية كأس العالم 2022، خلفًا لفرناندو سانتوس، الذي ودع البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام المغرب، كما قاد المنتخب إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 قبل الخروج أمام فرنسا.

وحقق المدرب الإسباني أبرز إنجازاته مع البرتغال بإحراز لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2025، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح إثر انتهاء المباراة النهائية بالتعادل 2-2.

وجاء إعلان رحيل مارتينيز بالتزامن مع نهاية مشوار كريستيانو رونالدو في كأس العالم، بعدما أكد قائد البرتغال، البالغ من العمر 41 عامًا، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة إسبانيا، أن نسخة 2026 ستكون الأخيرة له في البطولة.

وقال رونالدو ردًا على سؤال بشأن الانتقادات التي تعرض لها: "سأحاول الاستمتاع بكل لحظة لأنها آخر كأس عالم بالنسبة لي، وسأستمتع بكل يوم".

وأشاد مارتينيز بقائد منتخب البرتغال، مؤكدًا أنه كان نموذجًا يُحتذى به طوال فترة عمله معه، وقال إن رونالدو قدم مثالًا داخل الملعب من خلال أهدافه وتمريراته الحاسمة، وخارجه بالتزامه الكامل واحترافيته، مضيفًا أن كرة القدم مدينة له بما قدمه طوال مسيرته، وأنه سيظل أحد أبرز رموز اللعبة.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن البرتغال تستعد لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والمغرب، في أول نسخة تستضيفها البلاد من البطولة.