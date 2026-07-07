تحليل| التبديلات الذكية تمنح «لاروخا» بطاقة العبور الذهبية

بقراءة ذكية لمجريات اللقاء، نجح مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي في كسر جمود القمة المعقدة أمام البرتغال عبر تدخلات حاسمة من دكة البدلاء، فقد أعادت التغييرات الذكية في الشوط الثاني صياغة شكل المباراة، ومنحت منتخب «لاروخا» الحيوية والنجاعة اللازمة لفرض الهيمنة المطلقة في وسط الميدان وخطف هدف الفوز القاتل، الذي قاده إلى ربع نهائي المونديال.

ودخل المنتخب الإسباني المباراة بأسلوبه المعتاد المرتكز على التمريرات القصيرة والاستحواذ النشط لفرض إيقاعه، حيث اعتمد على تدوير الكرة لخلخلة الكتل الدفاعية البرتغالية. وفي المقابل، لعب المنتخب البرتغالي بتكتيك متحفظ للغاية، وبدا وكأنه يستهدف الخروج بالتعادل وتجنب استقبال الأهداف أولًا، حيث اعتمد على التكتل في الثلث المتوسط والدفاع من خطوط متأخرة مع تضييق المساحات بين الخطوط لمنع الإسبان من اختراق العمق، وهو ما جعل الشوط الأول عبارة عن معركة تكتيكية معقدة في وسط الملعب دون مغامرة هجومية حقيقية من الطرفين، مع تميز واضح للدفاع البرتغالي، الذي وقف سدًا منيعًا أمام المحاولات الإسبانية الأولى.

ومع بداية الشوط الثاني، انخفضت الإثارة الهجومية والمحاولات المباشرة على المرميين، وغلب الطابع التكتيكي على مجريات اللعب، حيث مال المنتخب البرتغالي بشكل مبالغ فيه نحو المناطق الخلفية، واكتفى بتبادل التمريرات السلبية في مناطقه دون القدرة على الخروج بالكرة أو تشكيل خطورة، باستثناء بعض الاجتهادات الفردية، وهو التراجع الذي كلفه خسارة معركة وسط الملعب تمامًا. وهذا الانكماش البرتغالي قابله إصرار إسباني كبير ورغبة واضحة في حسم اللقاء، حيث فرض الماتادور استحواذًا على الكرة، ونجح عبر الضغط العكسي في خنق التحولات البرتغالية، ليلعب الإسبان كمنظومة صلبة ومترابطة عجز رفقاء رونالدو عن تفكيكها.

وأحدثت تغييرات المدرب الإسباني في الشوط الثاني فارقًا جوهريًا في مسار المباراة، حيث أثبتت دكة البدلاء أنها المفتاح التكتيكي لفك الشفرة البرتغالية، بعدما أصاب المدرب بنسبة عالية جدًا في خياراته، بدفعه ببدلاء مثل فيران توريس، وميكل ميرينو، وفابيان رويز، ما أعاد الحيوية والديناميكية إلى «لاروخا»، واستعادت إسبانيا بفضلهم الهيمنة الكاملة على الدائرة ومناطق صناعة اللعب، مما أثمر في النهاية عن خطف هدف الفوز الثمين، لتؤكد التغييرات الإيجابية تفوق الرؤية الفنية للمدرب وقدرته على تجديد الدماء في الأوقات الحاسمة.

ومن جانبه، خرج المنتخب البرتغالي من البطولة كضريبة مباشرة لغياب المغامرة الفنية واكتفائه بالعمل الدفاعي خوفًا من اهتزاز شباكه. ورغم التميز الكبير لخط دفاعه، فإن العقم الهجومي، بانعزال رونالدو وحيدًا في المقدمة، وسلبية خط وسط الملعب، لم يسعفاه في الصمود.