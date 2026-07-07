دموع القائد رونالدو تدمي قلوب البرتغاليين





تحولت الصفحات الأولى لأبرز الصحف البرتغالية الصادرة عقب توديع المونديال إلى ساحة للتحليل العميق، ممتزجة بمشاعر الفخر والحسرة، حيث ركزت كل صحيفة على زاوية مختلفة من المشهد الختامي للبرتغال ولقطات القائد كريستيانو رونالدو المؤثرة.

حيث افتتحت صحيفة "أبولا " الشهيرة تقريرها بعنوان عريض وصفت فيه المشهد قائلة: "دموع القائد في ليلة الوفاء لجوتا كانت أصدق تعبير عن روح المجموعة، لكن الواقعية الإسبانية في ثمن النهائي أنهت الحلم الأخير للجيل الحالي بلا رحمة". وفي سياق متصل، ركزت صحيفة "Record" على الجانب الفني والجدل التكتيكي المحيط بالمباراة الأخيرة، وكتبت في مقتطف لها: "عناد مارتينيز في الإبقاء على رونالدو لـ 90 دقيقة كاملة وسط تراجع بدني واضح كلّفنا الخروج المبكر، والمشادات مع الصحافة في المؤتمرات كشفت عن حجم الضغوطات النفسية التي عاشها المنتخب".

من جانبه، آثرت صحيفة "O Jogo" تسليط الضوء على الإرث الإنساني للنجم البرتغالي في موندياله الأخير، وجاء في مقتطفها الصحفي: "لقد تجاوز رونالدو لغة الأرقام القياسية ليقدم درساً في الوفاء الإنساني عندما بكى زميله الراحل أمام العالم، ورغم الخروج الحزين أمام إسبانيا، إلا أن التاريخ سيذكر صمود القائد الذي دافع عن قميصه بضمير مرتاح حتى اللحظة الأخيرة".

بينما اختتمت صحيفة "Diário de Notícias" العامة قراءتها للمشهد بعبارة لخصت بها نهاية الحقبة الأسطورية قائلة: "من المركز الرابع في 2006 إلى ثمن النهائي في 2026، طويت الصفحة الدولية لرجل غيّر مفهوم الكرة البرتغالية، مغادراً الساحة وسط عاصفة من الدموع والانتقادات التي لا تقلل من عظمته".