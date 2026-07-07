هدف قاتل من ميرينو يعبر بإسبانيا إلى ربع نهائي المونديال على حساب البرتغال

انتزع المنتخب الإسباني بطاقة العبور الثمينة إلى ربع نهائي كأس العالم، إثر فوزه المتأخر على نظيره البرتغالي بهدف نظيف، وجاء الحسم بأقدام النجم ميكيل ميرينو، الذي تقمص دور البطل وخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1) من عمر اللقاء، الذي احتضنه ملعب دالاس يوم الإثنين. وبهذا الانتصار الشاق، يواصل "الماتادور" مشواره المونديالي بنجاح، منتظرًا في الدور المقبل اختبارًا قويًا أمام الفائز من المواجهة المرتقبة بين أمريكا وبلجيكا.

واشتعلت الإثارة مبكرًا في الدقيقة الثالثة بتسديدة الإسباني ميكيل أويارزابال، طار لها الحارس البرتغالي ببراعة، منقذًا مرماه من هدف محقق. ولم يتأخر الرد البرتغالي كثيرًا عبر تسديدة صاروخية من جواو كانسيلو، مرت فوق العارضة الإسبانية بقليل، قبل أن يعود أويارزابال في الدقيقة الثامنة ويهدر أخطر فرص الشوط، بعدما استغل هفوة دفاعية لينفرد تمامًا بالمرمى، لكنه سدد بغرابة بجوار القائم.

ومع انتصاف الشوط، استيقظ رونالدو ووجه تسديدة قوية من مسافة قريبة جدًا، لكن الحارس الإسباني دافع عن عرينه باستبسال وحولها إلى ركنية. وفي المقابل، توغل لامين يامال داخل مناطق البرتغال، وسدد كرة مخادعة أبعدها الحارس البرتغالي على مرتين بتصدٍ إعجازي، واستمر المد الهجومي للماتادور، وتحمل الدفاع والحارس البرتغالي العبء الأكبر للتصدي لأكثر من محاولة إسبانية.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة، قاد البرتغاليون هجومًا، وكاد رونالدو أن يقتنص هدف التقدم الغالي، لولا أن الحارس أوناي سيمون تعملق في التصدي، كما نابت العارضة عن الحارس الإسباني في التصدي لتسديدة قوية من نونو مينديش، ومرت الدقائق المحتسبة بدلًا من الضائع دون جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان بحثهما عن الهدف، وسدد جواو كانسيلو بعيدًا عن المرمى في المبادرة البرتغالية الأولى، وبالمقابل وقف نونو مينديش بالمرصاد للامين يامال في محاولة الأخير التوغل داخل منطقة البرتغال.

ومني البرتغاليون بضربة موجعة بحلول الدقيقة 55، بخروج نونو مينديش مصابًا، ليحل بدلًا منه نيلسون سيميدو، ونفذ لامين يامال مخالفة إسبانية بتسديدة قوية أبعدها الحارس كوستا إلى ركنية لم تستغل، وبالمقابل سدد برونو كرة في الشباك الخارجي لمرمى إسبانيا، مهدرًا فرصة ثمينة للبرتغال.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع (90+1)، وبينما كان الجميع يتأهب لأشواط إضافية، انبرى ميكيل ميرينو لتمريرة فيران توريس الذكية، وواجه المرمى ليسجل أغلى أهداف المنتخب الإسباني، الذي تأهل بموجبه "الماتادور" إلى ربع نهائي البطولة العالمية.