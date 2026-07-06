فرنسا تستنكر تصريحات «بغيضة» و«عنصرية» من سيناتور باراغوايانية بحق مبابي

أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن «استيائها الشديد» من تصريحات «بغيضة وعنصرية» أدلت بها واحدة من أعضاء مجلس الشيوخ الباراغواياني بحق المهاجم كيليان مبابي، عقب خسارة منتخب بلادها في دور الـ16 في كأس العالم 2026.

وكتبت السيناتور سيليست أماريلا على موقع «إكس»: هذا الأحمق لم يتعلم حتى الكتابة، وأكثر الناس ثقافة سمع بهم هم الشمبانزي، وكتبت في منشور آخر، أيضاً على موقع «إكس»: كاميروني، نتاج الاستعمار، يحاول يائساً التظاهر بأنه فرنسي، ناقم، حديث الثراء، متغطرس، وقبيح. كان متوترا ومرعوبا طوال المباراة، تماماً مثل فريقه بأكمله، لم يتمكنوا حتى من تسجيل هدف واحد، لقد فازوا بفضل ضربة حظ».

وعلّقت وزيرة الرياضة فيراري: أشعر بغضب شديد إزاء تصريحات السيناتور الباراغويانية سيليست أماريلا، تُدين فرنسا بأشد العبارات الممكنة الإساءات العنصرية التي كان كيليان مبابي هدفاً لها. وأضافت: هذه التصريحات بغيضة ومخزية، ولا سيما أنها غير مقبولة بتاتاً إذا صدرت عن مسؤول سياسي، لن نصمت أمام العنصرية، بهجومها على كيليان مبابي، تهاجم السيناتور كل ما يمثله قائدنا وكل ما ترمز إليه بلادنا: الحرية والمساواة والأخوة، كل الدعم لقائدنا ومدربنا والمنتخب الفرنسي بأكمله.

وكان مبابي قاد فرنسا للفوز على الباراغواي في مباراة مثيرة وخشنة بتسجيله هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، فضمن تأهل «الديوك» إلى ربع نهائي كأس العالم 2026. وكانت مسألة تساهل الحكم الأوزبكي إيلجيز تانتاشيف مع العديد من التصرفات غير الرياضية من جانب لاعبي أميركا الجنوبية، محور النقاش.