إنفانتينو: أبلغت ترامب أن الهيئات القضائية في الاتحاد الدولي «مستقلة»

أكد الرئيس السويسري-الإيطالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جاني إنفانتينو، أنه تلقى اتصالاً من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن بطاقة حمراء أُشهرت في وجه المهاجم فولارين بالوغون، موضحاً أنه ردّ عليه بأن الهيئات التأديبية في فيفا «مستقلة».



وقال إنفانتينو على منصة «إكس»: «خلال محادثتنا، شرحت أن إجراء قانونياً جارياً يتضمن هيئات قضائية مستقلة في فيفا، وأن القضية ستُحسم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة، وذلك في وقت يتعرض فيه لانتقادات من مختلف الجهات منذ أن قرر الاتحاد الدولي تعليق العقوبة المفروضة على بالوغون».