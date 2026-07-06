ترامب يعترف: طلبت من رئيس فيفا مراجعة البطاقة الحمراء لبالوغون

أكد الرئيس دونالد ترامب الاثنين أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جاني إنفانتينو، مراجعة قرار طرد المهاجم الأميركي فولارين بالوغون بالبطاقة الحمراء، واصفا إياه بـ"المروع"، لكنه نفى طلبه إلغائه.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "طلبت مراجعة القرار لأنني لم أعتبره مخالفة. كل ما طلبته هو مراجعة القرار، ولم أقل إنه يجب عليكم فعل ذلك".

واضاف "لم تكن تلك حتى مخالفة. كانا يركضان بأقصى سرعة واصطدما ببعضهما البعض"، كما انتقد الرئيس الجمهوري الحكم البرازيلي رافايل كلوس الذي اتخذ القرار، واصفا إياه بأنه "مثير للريبة بعض الشيء إذا ما تم التحقق من سجله".

كان من المقرر أن يغيب بالوغون عن مباراة دور الـ16 أمام بلجيكا الاثنين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة عقب مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، وذلك بعدما داس قدم مدافع بوسني في مباراة دور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة 2-0.

وبموجب قوانين "فيفا"، تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائيا إلى إيقاف اللاعب لمباراة واحدة، ولا يمكن لفريقه استئناف القرار.

لكن "فيفا" أعلن الأحد تعليق الإيقاف لمدة عام بعد اتصال ترامب الشخصي.

وقال الرئيس الأميركي الاثنين "سنلعب بفريق كامل، وبلجيكا ستلعب بفريق كامل، وتعرفون ماذا؟ إذا فازوا علينا، فسيكون لهم كل الحق في الفخر".

وأردف "أما إذا هزمونا... فأقول إنها كانت مزورة، تماما كما كانت انتخابات عام 2020 مزورة"، في إشارة إلى مزاعمه الكاذبة بوجود تزوير واسع النطاق في التصويت الذي خسره أمام الديموقراطي جو بايدن.

وأثار قرار السماح لبالوغون بالمشاركة استياء شديدا من قبل مسؤولي كرة القدم في الاتحاد البلجيكي الذين أصدروا بيانا أعربوا فيه عن "دهشتهم" من هذه الخطوة التي "تتعارض بشكل مباشر" مع قوانين "فيفا".

ويلعب بالوغون دورا بارزا في صفوف المنتخب الاميركي وشمواره في العرس الكروي العالمي حيث سجّل ثلاثة أهداف، وكان غيابه أمام بلجيكا سيُمثّل ضربة قوية للفريق في سياتل، وقد اتخذت لجنة الانضباط في "فيفا" قرار تعليق العقوبة.