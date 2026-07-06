ترامب: هاري كين لاعب عظيم

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهاري كين، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، ووصفه بأنه "لاعب عظيم" بعدما قاد قائد المنتخب الإنجليزي فريق المدرب توماس توخيل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن كين سجل هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني في المباراة التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي على المكسيك 3 / 2 في ملعب أزتيكا، حيث كان هذا الهدف هو السادس له في البطولة.

وحظي أداء مهاجم بايرن ميونخ بتقدير البيت الأبيض، حيث كتب الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي :"هاري كين لاعب إنجلترا لاعب عظيم".

وأثبتت ركلة الجزاء التي سجلها كين أنها حاسمة بعدما سجل جود بيلينجهام هدفين في ظرف 98 ثانية قبل نهاية الشوط الأول.

وقلص خوليان كينيونيس الفارق قبل نهاية الشوط الاول، وسجل راؤول خيمينز هدفا للمنتخب المكسيكي من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليجعل النتيجة 3 / 2 ، ولكن تمكن المنتخب الإنجليزي من العبور وضرب موعدا في دور الثمانية مع المنتخب النرويجي رغم طرد جاريل كوانساه بعد مرور 54 دقيقة.

ويتخلف كين، هداف المنتخب الإنجليزي التاريخي في المونديال، بهدف واحد عن إيرلينج هالاند، وكيليان مبابي وليونيل ميسي في صراع الفوز بالحذاء الذهبي.