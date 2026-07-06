الأميرة إنغريد تشارك منتخب النرويج فرحة التأهل (فيديو)





نزلت الأميرة إنغريد ألكسندرا، وريثة العرش النرويجي، برفقة شقيقها الأمير سفيره ماغنوس إلى غرف ملابس منتخب بلادها، للاحتفال بالفوز على البرازيل في ثمن نهائي المونديال. ولم تكتفِ الأميرة بالتهنئة الرسمية، بل رصدت الكاميرات لقطة عفوية دافئة وهي تعانق نجم الهجوم وهدّاف المباراة إرلينغ هالاند، معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ الكرة النرويجية.

وكانت الأميرة قد شوهدت في المدرجات وهي تشجع بحماس وتتخلى عن الرسمية، خاصة عند تسجيل هالاند لهدف الفوز الحاسم في الدقيقة 90، لتشارك بعدها اللاعبين هتافات وتحية "الفايكنغ" الشهيرة. وجاء هذا الظهور ليعيد البهجة للشعب النرويجي، بعد أسابيع عصيبة عاشتها العائلة الملكية إثر خضوع والدة الأميرة (ولية العهد) لعملية جراحية ناجحة.

وقاد هالاند بلاده بتسجيله ثنائية قاتلة رفعت رصيده إلى 7 أهداف في صدارة هدافي البطولة، بينما صمد الدفاع والحارس أوريان نيلاند ببسالة أمام هجمات السامبا. وفي المقابل، تسبب هذا الإقصاء المذل للبرازيل في صدمة كبرى، توجت بإعلان النجم نيمار دا سيلفا اعتزاله اللعب دوليًا باكيًا عقب اللقاء، رغم تسجيله هدف بلاده الوحيد من ركلة جزاء في الأنفاس الأخيرة.

وبهذا النصر، المدعوم بمساندة ملكية استثنائية، يضرب منتخب النرويج موعدًا مرتقبًا مع إنجلترا في الدور ربع النهائي بمدينة ميامي السبت المقبل.