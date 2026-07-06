لوحة إعلانات تفسد فرحة الإنجليزي هندرسون

تعرض جوردان هندرسون، لاعب المنتخب الإنجليزي، لإصابة مفاجئة خلال احتفالات فريقه عقب الفوز المثير على المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في حادثة أثارت قلق الجهاز الفني والطبي داخل الملعب.

وجاءت الإصابة أثناء احتفال اللاعبين بالتأهل إلى ربع النهائي، بعدما حاول قائد ليفربول السابق القفز فوق لوحات الإعلانات خلف المرمى، قبل أن يسقط بشكل خاطئ على ذراعه، ما استدعى تدخلًا طبيًا عاجلًا داخل أرضية ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.

وبحسب التقارير، تم نقل هندرسون على نقالة وهو يتلقى العلاج، مع استخدام جهاز الأكسجين كإجراء احترازي، وسط حالة من القلق بين زملائه الذين هرعوا للاطمئنان عليه، في مشهد خيم عليه التوتر رغم فرحة الانتصار.

وشهدت اللحظات التالية تدخلًا سريعًا من الطاقم الطبي للمنتخب الإنجليزي، بينما أظهر جود بيلينغهام انفعالًا واضحًا تجاه ما حدث، قبل أن يتدخل هاري كين لتهدئة الموقف وسحبه بعيدًا عن موقع الحادث.

وفيما لم تصدر بعد تفاصيل رسمية دقيقة حول حجم الإصابة، أوضح هاري كين أن زميله بخير إلى حد كبير، بينما أكد بيلينغهام أن الجهاز الطبي يتابع حالة اللاعب، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الإصابة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت حاسم للمنتخب الإنجليزي، الذي يستعد لمواجهة ربع النهائي أمام النرويج، ما يضع الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل أمام تحدٍ إضافي يتعلق بجاهزية بعض عناصره بعد مباراة اتسمت بالإثارة داخل الملعب وخارجه.