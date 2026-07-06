تحليل| فعالية إنجلترا تكسر صمود أزتيكا واستحواذ المكسيك

تمكن منتخب إنجلترا، بفضل الفعالية الهجومية، من كسر استحواذ منتخب المكسيك واقتناص فوز صعب ومثير بنتيجة 3-2، في الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعد مباراة حملت كل عناصر الدراما الكروية على ملعب أزتيكا الشهير، الذي شهد لأول مرة في تاريخه سقوط صاحب الأرض في بطولة كأس العالم.

ولم تكن المباراة مجرد مواجهة إقصائية، بل صراعًا تكتيكيًا بين منتخب المكسيك، الذي دخل بثقة كبيرة وسجل أرقامًا لافتة في الاستحواذ والتمرير خلال البطولة، وبين إنجلترا، التي اعتمدت على الفاعلية المباشرة واستغلال اللحظات الحاسمة، رغم تراجع نسبي في السيطرة على الكرة، خاصة في الدقائق الأخيرة مع لعب "الأسود الثلاثة" بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد جاريل كوانساه.

ورغم التفوق المكسيكي الواضح في الاستحواذ، والضغط المستمر داخل الثلث الأخير، والركلات الركنية المتتالية، كانت إنجلترا أكثر نضجًا في التعامل، وصمدت أمام التفوق المكسيكي في البناء الهجومي، وكانت لها اليد الدفاعية العليا، وحسمت فرصها بالاستغلال المباشر وقوة الحسم في لحظات الانهيارات الدفاعية المكسيكية.

وشكلت ثنائية جود بيلينغهام في الدقيقتين 36 و38 نقطة التحول الكبرى في اللقاء، ليس فقط بسبب توقيتها السريع، بل لأنها جاءت ضد مجريات اللعب، حيث قلبت مباراة متوازنة إلى أفضلية إنجليزية خلال أقل من دقيقتين.

وهذا النوع من الأهداف يعكس ما تسعى إليه إنجلترا تحت الضغط التكتيكي، وذلك بتقليل زمن البناء، وزيادة سرعة التحول، والاعتماد على لاعب وسط قادر على إنهاء الهجمات بنفسه، وهو ما فعله بيلينغهام بكفاءة عالية.

ورغم خروجها، قدمت المكسيك واحدة من أكثر مبارياتها تنظيمًا هجوميًا في البطولة، ونجاحًا في الوصول إلى مناطق الخطورة بشكل متكرر، ولكن الفارق كان في جودة القرار الأخير، حيث أهدرت المكسيك فرصًا عديدة أمام المرمى الإنجليزي، بفضل تألق حارسه جوردان بيكفورد، في حين تعاملت إنجلترا مع فرص أقل لكنها أكثر خطورة وفعالية.

كما أظهرت إنجلترا مرونة واضحة في الشوط الثاني، خاصة بعد الطرد الذي أجبرها على التراجع، حيث تحولت إلى الدفاع العميق والاعتماد على الكثافة داخل المنطقة، مع إغلاق المساحات أمام الكرات العرضية المكسيكية، ما يعكس نزعة واقعية في إدارة المباريات الإقصائية بتقليل المخاطرة، وقبول التراجع مقابل الحفاظ على النتيجة.

ورغم الدعم الجماهيري الكبير والتفوق الإحصائي، لم تتمكن المكسيك من كسر الكتلة الدفاعية الإنجليزية في الدقائق الحاسمة، لتتوقف رحلتها عند ثمن النهائي، بينما تواصل إنجلترا طريقها نحو مواجهة نارية أمام النرويج، بعدما أكدت مجددًا أن الاستحواذ لا يحسم المباريات، بل الفاعلية في اللحظات الحاسمة.