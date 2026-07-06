إنجلترا تنهي مغامرة المكسيك وتصعد للقاء النرويج في ربع نهائي المونديال

أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره المكسيكي في كأس العالم 2026، بعدما تغلب عليه بنتيجة 3-2 في مواجهة ثمن النهائي التي أقيمت على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، ليحجز "الأسود الثلاثة" مقعدهم في الدور ربع النهائي، حيث يضربون موعدًا مرتقبًا مع النرويج السبت المقبل.

ورغم الدعم الجماهيري الهائل الذي حظيت به المكسيك على أرضها، نجح المنتخب الإنجليزي في فرض أفضليته أمام أصحاب الأرض، الذين لم يتمكنوا من العودة في النتيجة، لتنتهي رحلتهم في البطولة عند الدور ثمن النهائي، بينما واصلت إنجلترا مشوارها نحو المنافسة على اللقب.

إيقاع قوي

بدأت المباراة بإيقاع قوي منذ الدقيقة الأولى، عندما حاول المنتخب المكسيكي تهديد مرمى جوردان بيكفورد مبكرًا، لكن الدفاع الإنجليزي وقف في وجه تسديدة راؤول خيمينيز.

ورغم البداية المتوازنة، نجحت إنجلترا في فرض سيطرتها تدريجيًا، واعتمدت على التحركات المستمرة لبوكايو ساكا وجود بيلينغهام، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 36، بعدما ارتقى لعرضية متقنة من ساكا وأسكنها الشباك برأسية قوية.

ولم يمنح "الأسود الثلاثة" منافسهم فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ عاد بيلينغهام بعد دقيقتين فقط ليوقع على هدفه الشخصي الثاني، مستغلًا تمريرة هاري كين داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في سقف المرمى ويمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة بهدفين دون رد.

ولم يستسلم المنتخب المكسيكي، وواصل الضغط بحثًا عن تقليص الفارق، وتألق جوردان بيكفورد في أكثر من مناسبة، أبرزها عندما تصدى ببراعة لرأسية راؤول خيمينيز، محافظًا على نظافة شباكه حتى الدقائق الأخيرة.

وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، نجحت المكسيك في العودة إلى أجواء اللقاء عبر خوليان كينيونيس، الذي استغل كرة ثابتة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الشباك، مقلصًا الفارق، ومشعلًا المواجهة.

وفي الوقت بدل الضائع، كثفت المكسيك ضغطها وحصلت على ركلتي ركنية متتاليتين، لكن بيكفورد واصل تألقه وتصدى لرأسية جديدة من خيمينيز، لينهي الحكم الشوط الأول بتقدم إنجلترا.

إثارة دائمة

بدأ الشوط الثاني بإيقاع مرتفع من الجانب المكسيكي، مع محاولات مبكرة عبر تسديدات من خارج المنطقة، أبرزها محاولة سانتياغو خيمينيز التي علت العارضة، بينما كثف أصحاب الأرض ضغطهم عبر الكرات العرضية والركلات الركنية المتتالية.

وشكلت هجمات إنجلترا خطورة كبيرة على المرمى المكسيكي، ومنها تسديدة قوية ارتدت من القائم، قبل أن تشهد المباراة لقطة مهمة في الدقيقة 54، عندما تلقى الإنجليزي جيريل كوانساه بطاقة حمراء بعد تدخل من تقنية الفيديو، إثر تدخل اعتبره الحكم يستوجب الطرد، ما منح المكسيك أفضلية عددية واضحة أعادت المباراة إلى التوازن.

ومع ذلك، نجح هاري كين في تعزيز تقدم "الأسود الثلاثة" بالهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، وبعد لحظات من الضغط المكسيكي، حصلت المكسيك أيضًا على ركلة جزاء بعد تدخل من تقنية الفيديو، ترجمها راؤول خيمينيز بنجاح في الدقيقة 69، مسجلًا الهدف الثاني، ليشعل أجواء اللقاء مجددًا.

ورغم التراجع الإنجليزي، نجح المنتخب الإنجليزي، بفضل تألق جوردان بيكفورد، في الصمود أمام سلسلة من الفرص الخطيرة، حيث أضاع إدسون ألفاريز فرصة محققة برأسية من مسافة قريبة، كما تصدى الحارس لمحاولات متكررة داخل منطقة الجزاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطًا مكسيكيًا مكثفًا، مع محاولات من خيمينيز وكيونيس وجيمينيز، إلا أن غياب الدقة في اللمسة الأخيرة حال دون إدراك التعادل، بينما اعتمدت إنجلترا على إغلاق المساحات واللعب على المرتدات بعد التبديلات الدفاعية.

ووضح الإرهاق الشديد على أداء اللاعبين في الوقت بدل الضائع، وحتى صافرة النهاية، بتأهل إنجلترا إلى ربع النهائي في واحدة من أقوى مباريات كأس العالم 2026.