الإنفلونزا تضرب كولومبيا قبل مواجهة سويسرا



تلقى المنتخب الكولومبي ضربة مزدوجة قبل مواجهته المرتقبة أمام سويسرا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما تفشى فيروس الإنفلونزا داخل معسكر الفريق، بالتزامن مع خسارة المهاجم جون كوردوبا حتى نهاية البطولة بسبب الإصابة.



وكشفت تقارير إعلامية كولومبية، أن عدداً من لاعبي المنتخب ظهرت عليهم أعراض المرض خلال الأيام الماضية، وهو ما أكده المدير الفني نيستور لورينزو، قبل أن يوضح قائد الفريق جيمس رودريغيز حجم الأزمة.



وقال جيمس عقب الفوز على غانا في دور الـ32: «هناك فيروس ينتشر داخل المعسكر، وهو قوي للغاية، والكثير منا يعاني منه»، ورغم ذلك، شدد قائد المنتخب الكولومبي على أن الفريق نجح في تجاوز هذه الظروف الصعبة، معرباً عن ثقته في قدرة زملائه على استعادة جاهزيتهم قبل المواجهة المقبلة.



وتأتي هذه الأزمة في واحدة من أكثر مراحل البطولة حساسية، إذ يسابق الجهاز الطبي الزمن لاحتواء انتشار العدوى وضمان جاهزية أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل لقاء سويسرا.



ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها كأس العالم انتشار فيروس داخل أحد المعسكرات، إذ شهد مونديال 2022 في قطر انتشار فيروس أثر على عدة منتخبات، أبرزها فرنسا، حيث غاب كل من دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو عن نصف النهائي أمام المغرب، كما ظهرت أعراض مشابهة لدى لاعبين من هولندا والبرازيل وسويسرا.



ولم تتوقف مشاكل المنتخب الكولومبي عند الجانب الصحي، إذ تأكد غياب المهاجم جون كوردوبا عن بقية مباريات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة غانا.



وأظهرت الفحوصات الطبية إصابة مهاجم كراسنودار بتمزق في العضلة المقربة اليسرى، وهي إصابة تحتاج إلى نحو أربعة أسابيع من العلاج والتأهيل، لتنتهي بذلك مشاركته في البطولة.



ويمثل غياب كوردوبا خسارة هجومية مؤثرة للمدرب نيستور لورينزو، الذي سيعتمد على لويس سواريز لقيادة خط الهجوم أمام سويسرا، في محاولة لتعويض غياب أحد أبرز المهاجمين في تشكيلة «لوس كافيتيروس».



ويدخل المنتخب الكولومبي مواجهة سويسرا وهو مطالب بالتعامل مع تحديين في وقت واحد، الأول يتمثل في احتواء انتشار الفيروس داخل المعسكر، والثاني إيجاد حلول هجومية بعد فقدان كوردوبا، ورغم هذه الظروف، يراهن المنتخب الكولومبي على الروح الجماعية والانضباط التكتيكي اللذين ظهرا خلال الأدوار السابقة، أملاً في مواصلة مشواره نحو ربع نهائي كأس العالم، في اختبار قد يكون الأصعب له منذ انطلاق البطولة.