بيلينغهام يدخل قائمة أسرع ثنائيات المونديال

شباك المكسيك ضمن مواجهة دور الـ16، ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي، ويوقع على واحدة من أسرع الثنائيات في تاريخ البطولة.

وجاء الهدفان في الدقيقتين 36 و38، حيث افتتح بيلينغهام التسجيل برأسية من صناعة بوكايو ساكا، قبل أن يعود بعد لحظات قليلة ليضيف الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من هاري كين، في لقطة عكست التحول السريع في إيقاع المباراة لصالح إنجلترا خلال دقائق حاسمة.

وبهذه الثنائية، لم يكتفِ بيلينغهام بتعزيز تفوق "الأسود الثلاثة" في اللقاء، بل وضع اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين بصموا على أسرع الثنائيات في تاريخ المونديال، مقتربًا من الرقم القياسي المسجل باسم الألماني توني كروس، الذي سجل هدفين خلال 69 ثانية في كأس العالم 2014.

كما عزز نجم خط الوسط الإنجليزي مكانته كأحد أبرز لاعبي البطولة، بعدما واصل تأثيره المباشر في المباريات الإقصائية، في وقت تكتسب فيه الأهداف المتتالية قيمة مضاعفة، خاصة على ملعب أزتيكا، الذي لطالما مثّل اختبارًا صعبًا للمنتخبات الزائرة.

وتعد هذه الثنائيات السريعة من أكثر اللحظات ندرة في تاريخ كأس العالم، إذ لا ترتبط فقط بمهارة التسجيل، بل بالقدرة على استغلال انهيار الخصم الذهني خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما نجح فيه بيلينغهام.