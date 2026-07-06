بلجيكا تشكك في نزاهة «فيفا» بعد رفع إيقاف بالوغون

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع الإيقاف عن مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون موجة غضب واسعة داخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وكان بالوغون قد تعرض للطرد خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، إلا أن لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» قررت تعليق تنفيذ العقوبة، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا، في قرار اعتبره الجانب البلجيكي مخالفًا للوائح البطولة.

وأصدر الاتحاد البلجيكي بيانًا رسميًا شديد اللهجة، أكد فيه أنه يشعر بالذهول من القرار، مشيرًا إلى أن «فيفا» استند إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، التي تمنح لجنة الانضباط صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية.

لكن الاتحاد البلجيكي شدد على أن المادة 66.4 من اللائحة نفسها تنص بوضوح على أن البطاقات الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف عن المباراة التالية، وهو ما تم تطبيقه على جميع حالات الطرد السابقة خلال مونديال 2026.

وأضاف البيان أن القرار يتعارض أيضًا مع المادة 10.5 من لائحة بطولة كأس العالم 2026، والتي تؤكد أن أي لاعب يطرد، سواء ببطاقة حمراء مباشرة أو نتيجة حصوله على إنذارين، يوقف تلقائيًا عن المباراة التالية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية عند الحاجة.

وأوضح الاتحاد البلجيكي أن هذه القاعدة لم تكن محل اجتهاد، بل جرى التأكيد عليها رسميًا في التعميم رقم 16 الصادر عن «فيفا» في 12 مايو 2026، كما تم شرحها لجميع المنتخبات المشاركة خلال الاجتماعات التنسيقية وورش العمل الخاصة بالبطولة قبل انطلاق المنافسات.

واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة من أجل حماية مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف، معتبرًا أن القرار قد يخلق سابقة مثيرة للجدل في البطولة، ويؤثر في نزاهة تطبيق اللوائح في النسخ المقبلة من كأس العالم.