نيمار يعتزل دوليًا بعد خروج البرازيل من كأس العالم (فيديو)

أنهى النجم البرازيلي نيمار مشواره مع منتخب بلاده بإعلان اعتزاله اللعب الدولي، عقب خروج البرازيل من دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2026 بالخسارة أمام النرويج 1-2، ليُسدل الستار على مسيرة طويلة بقميص «السيليساو» امتدت لسنوات وشهدت أرقامًا مميزة.

وأكد نيمار قراره بعد المباراة، مشيرًا إلى أن رحلته مع المنتخب وصلت إلى نهايتها، وقال: «لقد حاولت مرارًا وقدمت كل ما أستطيع، لكن الآن انتهى كل شيء.. بدأت رحلتي هنا، وهنا أيضًا أسدل الستار على مسيرتي».

وجاء إعلان الاعتزال بعد ساعات من وداع المنتخب البرازيلي البطولة أمام النرويج، في مباراة سجل خلالها نيمار هدف البرازيل الوحيد من ركلة جزاء، بعدما شارك بديلًا في الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخروج من المونديال.

واختتم نيمار مسيرته الدولية بعد مشاركته في 130 مباراة بقميص البرازيل، أحرز خلالها 80 هدفًا وقدم 57 تمريرة حاسمة، ليصل إلى 137 مساهمة تهديفية، ويغادر المنتخب بوصفه أحد أبرز لاعبيه عبر التاريخ.

وفشل نيمار في تحقيق حلم التتويج بكأس العالم خلال مسيرته الدولية، لتنتهي رحلته مع «السيليساو» عند نسخة 2026، بعد خروج مبكر من دور الـ 16 أمام المنتخب النرويجي.