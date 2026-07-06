إبراهيموفيتش: أسود النرويج التهمت أحلام البرازيل





علّق النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، عبر شاشة شبكة "فوكس نيوز" الرياضية، على التأهل التاريخي والمفاجئ للمنتخب النرويجي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم عقب إقصائه نظيره البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

واستحضر إبراهيموفيتش خلال حديثه ملامح من ذكريات المونديال، مشيراً إلى أن الأداء الذي يقدمه المنتخب النرويجي الحالي يذكره بقوة بمسيرة منتخب السويد التاريخية في بطولة كأس العالم لعام 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، ومطلقاً واحدة من تصريحاته الشهيرة التي أكد فيها أنه عندما يكون الأسد جائعاً، فإنه يفترس بلا رحمة، في إشارة إلى العزيمة الكبيرة التي أظهرها لاعبو النرويج لحسم المواجهة.

وأعرب النجم السويدي عن سعادته الكبيرة برؤية منتخب "الفايكينغ" وهو يحجز مقعده رسمياً في الدور القادم من المنافسات العالمية، لافتاً إلى أن الجميع يستمتع بالدوري الاستثنائي الذي يقدمه المهاجم الشاب إيرلينج هالاند على أرضية الملعب. واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته بالتذكير بأنه أشار قبل انطلاق صافرة المباراة إلى أن هالاند هو اللاعب الأبرز الذي يجب على الدفاعات مراقبته والحذر منه، معتبراً أن نجاح النرويج في مواصلة هذا المشوار يمثل ظاهرة ممتعة لعشاق كرة القدم حول العالم.