بالطبول.. هالاند يقود احتفالات «الفايكنج» بعد إقصاء البرازيل

قاد إرلينغ هالاند احتفالات منتخب النرويج بطريقة استثنائية عقب الفوز التاريخي على البرازيل والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعدما تسلم الطبول من قائد المنتخب مارتن أوديغارد، ووقف أمام جماهير بلاده ليقود احتفال «الفايكنج» الشهير داخل الملعب.

وسجل هالاند هدفين قاد بهما النرويج للفوز 2-1 على البرازيل في دور الـ16، ليواصل عروضه المميزة في أول مشاركة لمنتخب بلاده في كأس العالم منذ نسخة 1998، ويمنحه بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء الاحتفال بعدما سلم أوديغارد الطبول إلى هالاند، ليقود الجماهير في المدرجات بأداء رقصة «الفايكنج» الشهيرة، وهي الاحتفالية التي اشتهرت بها جماهير النرويج، قبل أن يشاركها آلاف المشجعين داخل الملعب.

ورفع هالاند رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، ليتقاسم صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2026 مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي، بعدما سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 79 و90، ليقود منتخبه إلى واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بإقصاء البرازيل، صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالمونديال.

كما واصل المهاجم النرويجي سلسلة تهديفية استثنائية مع منتخب بلاده، بعدما سجل في 14 مباراة دولية تنافسية متتالية، رافعًا رصيده خلالها إلى 27 هدفًا، وإجمالًا إلى 62 هدفًا في 54 مباراة بقميص النرويج.

ولعب الحارس أوريان نيلاند دورًا كبيرًا في الانتصار، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها برونو جيمارايش في الدقيقة 14، ثم أنقذ مرماه من أكثر من فرصة خطيرة، بينما جاء هدف البرازيل الوحيد عن طريق نيمار من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وضرب منتخب النرويج موعدًا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة المكسيك وإنجلترا، مواصلًا رحلته التاريخية في البطولة.