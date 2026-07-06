انهيار نيمار بعد خروج البرازيل من المونديال (فيديو)

انهار نيمار دا سيلفا بالبكاء عقب خروج منتخب البرازيل من كأس العالم 2026، بعد الخسارة أمام النرويج 2-1 في دور الـ 16، في لحظة مؤثرة رصدتها لقطات الفيديو المتلفزة عقب صافرة النهاية، وسط حالة حزن كبيرة سيطرت على لاعبي «السيليساو».

وظهرت علامات التأثر الشديد على نيمار بعد نهاية المباراة، خاصة أن الخروج جاء في ليلة قد تكون الأخيرة له في بطولات كأس العالم، بعدما أخفق منتخب البرازيل في مواصلة مشواره نحو اللقب السادس.

وسجل نيمار هدف البرازيل الوحيد في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لكن الهدف لم يكن كافيًا لإنقاذ منتخب بلاده من الخروج، بعدما حسمت النرويج المواجهة بثنائية إيرلينغ هالاند.

وخيم الحزن على لاعبي المنتخب البرازيلي عقب المباراة، بعدما ودعوا البطولة من دور الـ 16، في واحدة من أكبر مفاجآت مونديال 2026، بينما واصل المنتخب النرويجي مشواره إلى الدور ربع النهائي.

ويعد نيمار أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية في العقد الأخير، وظلت آمال الجماهير معلقة عليه في قيادة «السيليساو» نحو استعادة اللقب العالمي، إلا أن الخروج أمام النرويج أنهى حلم البرازيل مبكرًا، وترك قائدها في مشهد وداعي مؤثر.