تم استدعاء إنفانتينو.. ترامب وراء رفع البطاقة الحمراء عن بالوغون

كشف مصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وطلب مراجعة البطاقة الحمراء التي حصل عليها مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون، قبل أن يعلن «فيفا» إلغاء الإيقاف والسماح للاعب بالمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس».

وأفاد المصدر، بأن البيت الأبيض استدعى إنفانتينو لمراجعة واقعة طرد بالوغون، مؤكدًا أن ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس «فيفا» في وقت سابق من الأسبوع، طالب خلاله بإعادة النظر في قرار إيقاف اللاعب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأحد، رفع الإيقاف عن بالوغون، ليصبح مؤهلًا للمشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا، المقررة الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16، في تراجع نادر عن عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة التي كانت مفروضة عليه بعد طرده أمام البوسنة والهرسك.

وأشاد ترامب بالقرار عبر منصة «تروث سوشال»، وكتب أن رفع الإيقاف أزال «ظلمًا كبيرًا».

ولم يصدر «فيفا» بيانًا يربط بين قرار رفع الإيقاف والاتصال الذي تحدثت عنه المصادر، كما لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو الاتحاد الدولي بشأن تفاصيل تلك الاتصالات.