رونالدو يرد على الانتقادات: منذ 23 عاماً وأنتم تحاولون قتلي

واجه كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي انتقادات وسائل الإعلام له قائلاً: منذ 23 عاماً وأنتم تحاولون قتلي، عشية مواجهة مرتقبة مع إسبانيا في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم. وقال رونالدو في مؤتمر صحافي في أرلينغتون قرب دالاس، أمام حشد كبير من الصحافيين: منذ 23 عاماً وأنتم تحاولون قتلي، لكنكم أدركتم بالفعل أن ذلك لا جدوى منه.



أضاف: إنها مضيعة للوقت تحاولون مرة بعد مرة، لكن الأمر لا يجدي نفعاً لقد اعتدت على كل ذلك تماماً، اعتدت على الانتقادات وعلى الإشادات، وعلى كل ما يقال. وتابع: أنا لست أعمى، وأرى جيداً حجم الانتقادات والهجمات التي أتعرض لها باستمرار، لكن هذا ليس أمرا جديدا بالنسبة لي؛ بل إنني أحيانا أشكر من ينتقدني، لأنني أعيش مرحلة مختلفة من حياتي.



ودخل منتخب البرتغال البطولة الحالية على وقع شنّ الصحافة المحلية هجوما على ورونالدو، خصوصا بعد التعادل الافتتاحي مع الكونغو الديموقراطية، فيما واصل المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس دعمه القوي لقائده رغم إخفاقه في التسجيل في آخر 10 مباريات خاضها في البطولات الكبرى قبل انطلاق المونديال الحالي.



وتجنّب رونالدو البالغ 41 عاما الإجابة على سؤال حول نهاية مسيرته الدولية، قائلاً: أعتقد أنكم منذ فترة طويلة تطرحون عليّ السؤال نفسه: هل هذه الأخيرة؟ سنرى. أضاف: كما قلت سابقاً، سأتوقف عندما أقرر أنا ذلك، وليس عندما تقررون أنتم.



وقال ردّاً على سؤال حول ضغط الفوز باللقب الكبير الوحيد الذي ينقص مسيرته قائلاً: لا أشعر أن شيئا ينقص حياتي. لقد كان الله كريما جداً معي، ومنحني أكثر بكثير مما كنت أحلم به، سواء على المستوى الرياضي أو الشخصي، أعيش كل لحظة كما هي لن أصبح أكثر كريستيانو إذا فزت بكأس العالم، ولن أصبح أقل كريستيانو إذا لم أفز بها، وغداً سنواجه فريقاً صعباً للغاية، لكنني أعتقد أننا سنكون على قدر المسؤولية.



