أحمد الملولي: 10 آلاف مشجع مغربي في دبي منذ بداية المونديال



أكد أحمد الملولي، منسق مجموعة مغاربة في الإمارات، أن الحضور الجماهيري المغربي في مركز دبي التجاري العالمي شهد إقبالاً كبيراً منذ انطلاق منافسات كأس العالم، مشيراً إلى أن إجمالي الحضور في مباريات المنتخب المغربي بلغ نحو 10 آلاف مشجع منذ انطلاق المونديال.



وأضاف الملولي لـ«البيان» أن متوسط الحضور في كل مباراة بلغ نحو 1500 مشجع، لافتاً إلى أن مباراة كندا شهدت حضوراً أكبر من المعتاد، كونها أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع وحملت أهمية كبيرة للجماهير المغربية.



وكشف عن حجم الإقبال الكبير على حضور مباريات المنتخب، موضحاً أنه استقبل شخصياً أكثر من 3026 طلباً للحصول على التذاكر خلال نحو سبع ساعات فقط، بينما لم يكن بالإمكان تلبية سوى نحو 10% من هذه الطلبات.



وأشار إلى أن الطلب على التذاكر، سواء عبر المنصة أو من خلال الدعوات، يفوق الطاقة الاستيعابية بشكل كبير، مؤكداً أن الجالية المغربية حريصة على مؤازرة منتخبها في جميع المباريات.

وأعرب عن أمله في زيادة الطاقة الاستيعابية خلال المباراة المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد من الجماهير المغربية، متوقعاً أن يرتفع الإقبال بشكل أكبر مع تأهل المنتخب إلى الدور المقبل.



وتوجه الملولي بخالص الشكر والتقدير إلى مركز دبي التجاري العالمي وDXB Live، على التنظيم المميز مثمناً الجهود المبذولة في استضافة الجماهير وتوفير الأجواء المناسبة لمتابعة المباريات. واختتم الملولي قائلاً إن ثقتهم كبيرة في قدرة أسود الأطلس على مواصلة المشوار وتحقيق المزيد من الإنجازات بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.