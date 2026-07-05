حارس باراغواي يعلق على تجاهل قائد فرنسا لتهنئته.. ويكشف التفاصيل



علق أورلاندو جيل، حارس مرمى منتخب باراغواي، على تجاهل كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا مصافحته عقب نهاية مباراة المنتخبين فجر اليوم، في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، مؤكداً أنه شعر بالاستغراب من تصرف مبابي، رغم أنه كان يريد فقط تهنئته بالنتيجة والتأهل بعد المباراة.



وقال جيل: «أردت مصافحته وتهنئته لا أكثر، لكنه رفض، شعرت بأنه تعامل بتكبر لأنه لم يعرني أي اهتمام، ومع ذلك وجدت له العذر لأن المباراة كانت قوية ومهمة وفي لحظات التوتر والانفعال قد يحدث أي شيء.



وأكد جيل «26 عاماً»، أن المباراة كانت مشحونة بالاحتكاكات البدنية، لذلك لم يتوقف كثيراً عند الموقف لحظة حدوثه أو يمنحه اهتماماً، لكنه بعد نهاية اللقاء وهدوء الأجواء أدرك أن مبابي تجاهل مصافحته، رغم أنه رغب في تهنئته على الفوز فقط، وأضاف: «لم يقل لي شيئاً، ولم ينظر إليّ، ولم يقم بأي لفتة، بل كان يضحك فقط، لكن لا بأس، ربما هذه طبيعته.



ورأى حارس المرمى الشاب الذي ينشط من نادي سان لورينتز الأرجنتيني، أن اختلاف ثقافة كرة القدم بين أوروبا وأمريكا الجنوبية قد يكون أحد أسباب ما حدث، وقال: «أعتقد أنهم غير معتادين على مثل هذه الأمور، أما نحن في أمريكا الجنوبية معتادون على الاحتكاكات داخل الملعب، نلعب بقوة وشراسة ونشعر بكل لحظة في المباراة، وأظن أن هذا النوع من اللعب البدني يختلف عما هو موجود في أوروبا.



وكان المنتخب الفرنسي قد حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على باراغواي بهدف أحرزه قائد منتخب الديوك من ركلة جزاء، في مباراة اتسمت بالقوة البدنية والعنف بين لاعبي المنتخبين وأثارت الكثير من الجدل.